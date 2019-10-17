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Здоровье / Общество

Маме плохо: Стрессы в беременность приводят к рождению девочек

17:05 17.10.2019 Фото: pixabay.com
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Если вы хотите произвести на свет мальчика, то накануне зачатия и позднее старайтесь сохранять максимальное спокойствие.

Маме плохо: Стрессы в беременность приводят к рождению девочек
Лишь каждая третья женщина, сталкивающаяся с проявлениями стресса во время беременности вроде повышенного артериального давления или обжорства, рождает мальчика.

К любопытному выводу пришли исследователи из Колумбийского университета. Они выяснили, что испытывающие сильный стресс во время беременности женщины чаще рождают девочек.

Если вы хотите произвести на свет мальчика, то накануне зачатия и позднее старайтесь сохранять максимальное спокойствие. По крайней мере, именно такую рекомендацию можно дать по результатам нового исследования американских ученых. Они предположили, что если будущие мамы находятся в состоянии длительного стресса, то чаще рождают девочек. Отметим, что по статистике чуть меньше половины всех появляющихся на нашей планете малышей это мальчики. При этом ученые выяснили, что лишь каждая третья женщина, сталкивающаяся с проявлениями стресса во время беременности вроде повышенного артериального давления или обжорства, рождает мальчика.

А это значит, что у данной категории будущих мам мировая статистика нарушается, и процент рождённых девочек намного выше. Естественно, что открытие ученых из Колумбийского университета вовсе не предполагает влияния повседневной жизни на формирование пола ребенка в утробе. Однако эксперты считают, что находящиеся в состоянии стресса женщины реже имеют успешную беременность, ну а плод мужского пола менее жизнестоек и чаще погибает еще на стадии внутриутробного развития.

Это позволяет предположить, что будущие мальчики более уязвимы перед стрессовыми гормонами. Значит, у женщины может произойти прерывание беременности, причём ещё до того, как она сама узнает о том, что ожидает ребёнка. Именно это теоретически и объясняет тот факт, почему стресс приводит чаще к рождению девочек, а не мальчиков.

Источник: МедикФорум

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