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Общество / Стиль жизни

Это ад: что спасет от храпа? Зуммер на лоб

17:08 17.10.2019 Фото: pixabay.com
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Вибрации замера побуждают находящегося в состоянии дремоты человека изменить положение тела, при этом часто не прерывая его сон.

Это ад: что спасет от храпа? Зуммер на лоб
Теперь храпунов может спасти устройство, установленное на лоб

Это устройство, питающееся от батарейки, является последним по времени средством борьбы с храпом. Оно предназначено для помощи жертвам обструктивного апноэ во сне.

Небольшое устройство размером с пластырь, которое необходимо носить на лбу, может помочь в деле борьбы с храпом. По сути, это зуммер, начинающий вибрировать в тот момент, когда человек переворачивается на спину. Известно, что храп производится чаще всего именно при данном положении тела. Устройство предназначено для помощи людям, страдающим от обструктивного апноэ во сне, при котором мягкие ткани в горле расслабляются и неоднократно смыкаются во время сна, что лишает человека доступа воздуха. Когда они блокируют дыхательные проходы частично, то воздух пробивается через них со значительным сопротивлением и рождающим звуки храпа.

В 60% случаев, как показывает статистика, симптомы обструктивного апноэ во сне, то есть сила храпа намного увеличивается, когда человек спит на спине. Именно для этого и предназначен зуммер, который активируется только в том случае, если человек переворачивается на спину. Вибрации замера побуждают находящегося в состоянии дремоты человека изменить положение тела, при этом часто не прерывая его сон. Таким образом интенсивность храпа намного снижается.

Клинические исследования показали, что этот гаджет для лба уменьшает выраженность симптомов обструктивного апноэ во сне на треть в течение всего нескольких дней после начала использования. Сообщается, что устройство начинает вибрировать только в том случае, если человек находится на спине в течение более 30 секунд. А если носитель замера и пробуждается, то всего на несколько секунд, чтобы изменить положение тела во сне и снова погрузиться в сон.

Источник:  МедикФорум

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