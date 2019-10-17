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402 млн рублей НДФЛ заплатили в 2019 году жители Бердска

10:00 17.10.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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По отчету управления финансов большая часть казны уходит на образование и молодежную политику — 1,6 млрд рублей. 221 млн на мэрию Бердска и 225 млн рублей на ЖКХ. Есть и убытки в бюджете — город недосчитался 35 млн налога из-за переезда крупного банкира Игоря Кима.

402 млн рублей НДФЛ заплатили в 2019 году жители Бердска
На что потрачен бюджет Бердска за 9 мес 2019 года рассказал Евгений Шмендель

Сколько получено доходов в бюджет Бердска и сколько потрачено из казны за 9 месяцев 2019 года рассказал начальник управления финансов и налоговой политики Евгений Шмендель 14 октября на аппаратном совещании в мэрии Бердска.

За этот период поступило 623 млн рублей налоговых и не налоговых доходов (больше на 7 млн рублей чем в прошлом году). Налоговые доходы исполнены на 66,3%. Планировали получить 829 млн рублей, но пришло только 549 млн рублей. Неналоговые доходы исполнены на 87% — из 85 млн поступило 84 млн рублей.

— Низкий процент исполнения налоговых доходов за 9 мес связан с тем, что срок уплаты имущественных налогов — 2 декабря 2019 года. На данный момент поступило только 30% от плана, — уточнил Евгений Владимирович 14 октября.

По предварительной оценке доходная часть бюджета будет исполнена полностью и составит 2 млрд 888 млн рублей. Налоговые и не налоговые доходы ждут в сумме 914,8 млн рублей.

Приход от налога НДФЛ исполнен на 68% и составили 402 млн рублей. По сравнению с прошлым годом поступление данного налога снизилось на 35 млн рублей.

— Снижение связано со снятием с учета одного крупного налогоплательщика, — рассказал Шмендель.

Как писал «Курьер. Среда. Бердск» это крупный банкир Игорь Ким. Успешный бизнесмен был прописан в Бердске. Предприятие у него в Новосибирске. Он переехал и поменял прописку и больше не будет платить налоги городу.

Поступление по ЕНДВ составило 38 млн рублей- 62,1 % от плана, уточнил Евгений Шмендель. Оно снизилось на 3 млн, и связано с тем, что снизилось количество налогоплательщиков, использующих данный вид налогообложения. За 9 мес 2019 в казну пришло 37 млн арендной платы за использование муниципальной земли.

Расходная часть предположительно будет исполнена на 100%. Они составят 1 млрд 850 млн 706 тысяч рублей. Исполнение бюджета по доходам за 9 мес составило 1 млрд 105 млн рублей (60%).

Исполнение плана расходов за 9 мес — 1 млрд 691 млн рублей (64%). Они были направлены на отдел культуры — 162 млн рублей; на физическую культуру и спорт — 81 млн рублей; на администрацию города — 221 млн рублей; на образование и молодежная политику — 1 млрд 64 млн рублей; на управление ЖКХ- 225 млн рублей.

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От редакции

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Аноним, 17 октября 2019 10:07
НВР:
да.за той его частью,которую разворовывают
Сибиряк, 17 октября 2019 12:51
Исполнение плана расходов за 9 мес — 1 млрд 691 млн рублей (64. в том числе они были направлены на администрацию города — 221 млн рублей 13% и на управление ЖКХ- 225 млн рублей - 13%. То есть, мы, жители города Бердска, из 100 рублей перечисленных в казну - 13 рублей направляем на содержание бердских чиновников и 13 рублей на содержание города в образцовом состоянии. Не жирно ли это, не расточительство ли это? А какой выхлоп от этих чиновников: высокомерие, наплевательское отношение к мнению горожан и самовлюбленность.

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