За водой из чудесного колодца приезжали в Бердск жители Искитима

Владимир Мелехин. 1958 год.

До сих пор помнит вкус воды из колодца, расположенного возле их дома в старом Бердске, 80-летний Владимир Мелехин.

Вкусней воды, чем вода из колодца на ул. Трудовой, по словам Владимира Сергеевича, он не пил никогда. Их семья переехала на ул. Трудовую с ул. Островского, и дом находился рядом с этим колодцем. О чудесном источнике ходила слава. И за живительной влагой из чудесного колодца приезжали бердчане из центральной части города. Об этом источнике были наслышаны и жители Искитима. Искитимские шоферы, приезжавшие на грузовиках в Бердск, всегда останавливались у колодца и набирали воду в разные емкости.

После окончания семилетки в школе №3, что интересно, раньше в этом здании располагалась церковно-приходская школа, в которой окончила 3 класса его мама, Владимир поступил в новосибирское ремесленное училище и получил профессию слесаря-сборщика промышленного оборудования. Но по профессии работы не нашлось, и Владимира отправили работать монтажником. Два года он трудился, а затем ушел служить в армию. Проходил службу в Ленинграде. Был санинструктором. После армии махнул с друзьями в Череповец, но там бердчанину не понравилось, и он вернулся домой. Шел 1962 год. Мама Владимира проживала на ул. Некрасова. Уже в новом Бердске.

Стоял август. Вместе с товарищем Владимир отправился на танцы. Танцплощадка тогда располагалась на месте кинотеатра «Орион».

— Пришли мы на танцплощадку. Смотрю, две девчонки стоят. Я другу и говорю, давай, мол, я вот эту девушку приглашу, а ты вторую. Так и сделали. Людмила шагнула в мою сторону, споткнулась, и получилось, что обняла меня. Застеснялась и покраснела. Я успокоил, ничего страшного не произошло — это же нечаянно. Стали разговаривать. Оказалось, что и я, и она в старом Бердске жили на ул. Трудовой. Я в доме №27, она — в доме №35. Стали встречаться. Через несколько месяцев поженились, — вернулся в прошлое Владимир Сергеевич.

Несколько лет супруги жили в Бердске, потом поехали искать лучшей жизни в Усть-Каменогорск. Но все равно в 1982 году вернулись на родину. Устроились работать на БЭМЗ. Больше из Бердска никуда не уезжали. Через несколько лет Мелехины отпразднуют 60-летие семейной жизни.