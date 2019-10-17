На деньги вместо бесплатной земли могут рассчитывать многодетные семьи из Бердска

Но не все, а нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Если многодетные семьи проживают в Бердске, то они должны в первую очередь встать на очередь нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Многодетные семьи могут бесплатно получить земельный участок в городских поселениях и сельской местности

14 октября правительство Новосибирской области приняло поправки в региональные законы «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области» и «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области».

С 1 января 2020 года многодетные семьи региона, стоящие в очереди на предоставление земельного участка, и семьи, нуждающиеся в жилье, смогут вместо земли получить деньги.

Так, семья с 3 детьми получит 216 тысяч рублей, семья с 4 детьми — 288 тысяч рублей, а семья с 5 детьми — 360 тысяч рублей.

Как объяснили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении земельных отношений горадминистрации Бердска, Земельный кодекс дает возможность многодетным семьям получить в собственность земельный участок, но в соответствии с законодательством субъекта. Для Бердска субъект — Новосибирская область. В законе об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области прописано, что гражданам имеющих трех и более детей, земельные участки для ИЖС, ведения садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства предоставляются на территории городских и сельских поселений Новосибирской области.

Но Бердск является городским округом. Таким образом, многодетные семьи Бердска не могут получить бесплатный земельный участок в родном городе.

Но такие семьи могут подать заявление на принятие их на учет на предоставление земельного участка в городских и сельских поселениях региона. Для этого горожане могут не выписываться из Бердска.

— Бердчане могут встать на учет там, где эти земли предоставляются. Этим же законом предусмотрено, что многодетные семьи могут состоять на учете в нескольких муниципальных образованиях. Для того, чтобы получить участок именно для ИЖС, нужно встать на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма. После этого через портал госуслуг встать в очередь на получение земли, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в управлении земельных отношений Бердска 16 октября.

Стоит отметить, что в Новосибирской области существует пять городских округов — Бердск, Искитим, Новосибирск, Кольцово и Обь. В этих городах получить землю невозможно. А вот во всех остальных, которые имеют статус городского поселения, пожалуйста.

Важно помнить, что для получения земли для ИЖС на портале Госуслуг, нужно будет прикрепить документы: паспорт, свидетельство о статусе многодетной семьи, свидетельство о рождении детей, их прописка, свидетельство о браке родителей, документ подтверждающей статус нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Стоит отметить, что многодетные семьи получают участок в собственность бесплатно. То есть после всех регистрационных действий в Росреестре, новый собственник земли может продать участок хоть на следующий день.

Если многодетные семьи проживают в Бердске, то они должны в первую очередь встать на очередь нуждающимися в улучшении жилищных условий, подчеркнули в горадминистрации Бердска

На денежную компенсацию можно купить землю, приобрести, построить, отремонтировать дом или подключить его к инженерным сетям. Согласившиеся на выплату семьи будут исключены из очереди на бесплатный земельный участок для ИЖС.

Региональное правительство предложило многодетным семьям деньги вместо земли, так как потребность в участках для строительства домов оказалась очень высокой. Чтобы обеспечить всех льготников области землей, необходимо 2,5 тыс. Га. А это чуть меньше площади всего Искитима.