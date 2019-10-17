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На деньги вместо бесплатной земли могут рассчитывать многодетные семьи из Бердска

10:45 17.10.2019, Марина Волкова Фото: pixabay
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Но не все, а нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Если многодетные семьи проживают в Бердске, то они должны в первую очередь встать на очередь нуждающимися в улучшении жилищных условий.

На деньги вместо бесплатной земли могут рассчитывать многодетные семьи из Бердска
Многодетные семьи могут бесплатно получить земельный участок в городских поселениях и сельской местности
Сюжет: Земля Бердска
На деньги вместо бесплатной земли могут рассчитывать многодетные семьи из Бердска

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14 октября правительство Новосибирской области приняло поправки в региональные законы «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области» и «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области».

С 1 января 2020 года многодетные семьи региона, стоящие в очереди на предоставление земельного участка, и семьи, нуждающиеся в жилье, смогут вместо земли получить деньги.

Так, семья с 3 детьми получит 216 тысяч рублей, семья с 4 детьми — 288 тысяч рублей, а семья с 5 детьми — 360 тысяч рублей.

Как объяснили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении земельных отношений горадминистрации Бердска, Земельный кодекс дает возможность многодетным семьям получить в собственность земельный участок, но в соответствии с законодательством субъекта. Для Бердска субъект — Новосибирская область. В законе об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области прописано, что гражданам имеющих трех и более детей, земельные участки для ИЖС, ведения садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства предоставляются на территории городских и сельских поселений Новосибирской области.
Но Бердск является городским округом. Таким образом, многодетные семьи Бердска не могут получить бесплатный земельный участок в родном городе.

Но такие семьи могут подать заявление на принятие их на учет на предоставление земельного участка в городских и сельских поселениях региона. Для этого горожане могут не выписываться из Бердска.

— Бердчане могут встать на учет там, где эти земли предоставляются. Этим же законом предусмотрено, что многодетные семьи могут состоять на учете в нескольких муниципальных образованиях. Для того, чтобы получить участок именно для ИЖС, нужно встать на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма. После этого через портал госуслуг встать в очередь на получение земли, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в управлении земельных отношений Бердска 16 октября.

Стоит отметить, что в Новосибирской области существует пять городских округов — Бердск, Искитим, Новосибирск, Кольцово и Обь. В этих городах получить землю невозможно. А вот во всех остальных, которые имеют статус городского поселения, пожалуйста.
Важно помнить, что для получения земли для ИЖС на портале Госуслуг, нужно будет прикрепить документы: паспорт, свидетельство о статусе многодетной семьи, свидетельство о рождении детей, их прописка, свидетельство о браке родителей, документ подтверждающей статус нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Стоит отметить, что многодетные семьи получают участок в собственность бесплатно. То есть после всех регистрационных действий в Росреестре, новый собственник земли может продать участок хоть на следующий день.
Если многодетные семьи проживают в Бердске, то они должны в первую очередь встать на очередь нуждающимися в улучшении жилищных условий, подчеркнули в горадминистрации Бердска

На денежную компенсацию можно купить землю, приобрести, построить, отремонтировать дом или подключить его к инженерным сетям. Согласившиеся на выплату семьи будут исключены из очереди на бесплатный земельный участок для ИЖС.

Региональное правительство предложило многодетным семьям деньги вместо земли, так как потребность в участках для строительства домов оказалась очень высокой. Чтобы обеспечить всех льготников области землей, необходимо 2,5 тыс. Га. А это чуть меньше площади всего Искитима.

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От редакции

Получали бесплатно землю от государства?

Аноним, 17 октября 2019 11:11
Хм, то есть тем многодетным, кто не нуждается, ничего не положено?
Аноним, 17 октября 2019 12:27
да
назарик, 17 октября 2019 11:23
Я стою в очереди на получение участка уже 6 лет. Но в улучшении жилищных условий не нуждаюсь. Тогда на выплату можно не рассчитывать? Ждать дальше неполучаемую землю?
Аноним, 17 октября 2019 11:28
В совсем не заселённой-вымершей на тысячи километров России, а тем более в Сибири НЕТ СВОБОДНОЙ ЗЕМЛИ для ГРАЖДАН РОССИИ???
Валера, 17 октября 2019 12:16
В почти любом бывшем колхозе НСО, на удалении 100-200 км от города, вам продадут дом с участком 20 или 40 соток земли за символическую плату. Получите чистый воздух, чистые реки и землю, что еще надо? На самом деле большинству земля в городе не нужна, а нужны деньги за нее, так как строить большинство не способны,и жить там не собирается. Думаю правильная инициатива. За эти деньги в деревне отличную усадьбу можно купить и радоваться всей большой семьей.

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