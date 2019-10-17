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До 12 тысяч 130 рублей увеличат МРОТ в 2020 году

08:30 17.10.2019 Фото: pixabay.com
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«Минималку» предполагается поднять до величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. Рост составит 7,5% или 850 рублей.

До 12 тысяч 130 рублей увеличат МРОТ в 2020 году
В комитете Госдумы поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года собираются повысить до 12 тысяч 130 рублей. Законопроект об этом поддержал профильный комитет Госдумы по труду и соцполитике.
Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей.

«Минималку» предполагается поднять до величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. Рост составит 7,5% или 850 рублей.

«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,2 миллиона работников», — отметили инициаторы из правительства в пояснительной записке. Половина из таких работников заняты в государственных и муниципальных учреждениях, уточнил на заседании комитета замглавы Минтруда Всеволод Вуколов.

На практике МРОТ будет расти в разных регионах по-разному, а 850 рублей станет минимальной прибавкой. Ведь при расчете «минималки» учитываются районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате. Таким образом, МРОТ вырастет дифференцировано от 850 рублей в центральных и южных районах до 2550 рублей в Чукотском автономном округе, где установлены наибольшие значения коэффициентов и надбавок.
Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 20,8 миллиарда рублей. В документе от кабмина также указывается, что на повышение зарплаты работников бюджетной сферы в 2020 году предстоит потратить примерно столько же — 20,9 млрд рублей.

Источник: РГ

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