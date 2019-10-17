35 млн рублей потерял после переезда крупного банкира Игоря Кима бюджет Бердска

Управление финансов города отчиталось об исполнении бюджета за 9 месяцев 2019 года. Казна недосчиталась 35 млн налога НДФЛ, основного источника дохода. Причиной стал переезд известного российского акционера.

В мэрии Бердска посчитали бюджет за 9 месяцев

35 млн рублей недополучил налога НДФЛ бюджет города после переезда бизнесмена Игоря Кима. О том, что казна недосчиталась такой большой суммы доходов рассказал начальник управления финансов и налоговой политики Бердска Евгений Шмендель 14 октября на аппаратном совещании.

— По сравнению с прошлым годом поступление налога НДФЛ снизилось на 35 млн рублей. Снижение связано со снятием с учета одного крупного налогоплательщика, — рассказал Евгений Владимирович.

Кто этот крупный предприниматель «Курьер. Среда. Бердск», рассказала вице-мэр по экономике Бердска Жанна Шурова.

— Успешный бизнесмен Игорь Ким был прописан в Бердске. Предприятие у него в Новосибирске. Он сдавал у нас декларацию, это его НДФЛ. Теперь он поменял место жительство, — уточнила Жанна Сергеевна 16 октября.

По информации «Курьер.Среда.Бердск», предприниматель продал огромный коттедж и покинул Бердск. И как следствие изменил прописку на иную.

Для справки

Игорь Ким — председатель совета директоров «Экспобанк», мажоритарный акционер «Д2 Страхование».

По данным деловых порталов 2004-м он приобрел с партнерами «Уралвнешторгбанк» и возглавил его совет директоров.

В 2006-м «Сибакадембанк» и «Уралвнешторгбанк» были консолидированы под брендом «Урса Банк» и объединенный банк вошел в 20-ку крупнейших в стране.

В 2008-м акционеры «Урса Банка» и «МДМ-Банка» приняли решение об их слиянии, при этом Игорь Ким возглавил правление и вошел в совет директоров объединенного банка «МДМ-Банк». В 2010-м покинул правление.

В 2011-м банкир вместе с партнерами выкупил «Барклайс Банк», входящий в банковскую группу Barclays. После этого вернул банку первоначальное название — «Экспобанк». В 2012 приобрел «ВестЛБ Восток» — дочерний банк европейского WestLB AG. Затем, при участии «Экспобанка», купил и присоединил компанию «ФБ-Лизинг» и чешский LBBW Bank CZ a.s., который переименовал в Expobank CZ a.s. В 2019-м «Экспобанк» пришел к соглашению с акционерами ПАО «Курскпромбанк» о приобретении контрольного пакета акций.

Признан «Банкиром года» в России в 2003 и 2009 годах. Дважды входил в список 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes: в 2009 и в 2011, с оценкой состояния в $0,4 млрд и $0,5 млрд соответственно.