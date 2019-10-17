17.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Быстрый рост: 73,6 года достигла средняя продолжительность жизни россиян

09:30 17.10.2019 Фото: pixabay.com
1 0

За восемь месяцев 2019 года этот показатель увеличился на 0,7 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Быстрый рост: 73,6 года достигла средняя продолжительность жизни россиян
Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года

За восемь месяцев 2019 года этот показатель увеличился на 0,7 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.
«За восемь месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 года в среднем — на 0,7 года по сравнению с показателем 2018 года. У женщин средняя продолжительность жизни превысила 78,5 года. Это произошло, благодаря дополнительному сохранению 34 тыс. жизней. Показатель общей смертности на 1 тыс. человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года», — цитируют в пресс-службе министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

В Минздраве уточнили, что за восемь месяцев текущего года продолжилось снижение показателей младенческой смертности — «умерло меньше на 800 детей в возрасте до одного года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года». Сократилась также смертность от туберкулеза, в очередной раз достигнув абсолютного национального исторического минимума — 5,1 на 100 тыс. населения. «Это на 13,6% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года», — отметила министр.
По данным медико-демографического исследования, опубликованного в медицинском журнале Lancet в 2018 году, в России наблюдается самая большая в мире разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин, однако с 1980-го по 2016 год это неравенство незначительно сократилось с 11,6 года в 1980-м до 10,9 года в 2016-м. Также в России наблюдается так называемая сверхсмертность мужчин в трудоспособном возрасте, она примерно в два раза превышает смертность женщин в этом возрасте и, как правило, ассоциирована с употреблением алкоголя. Как отмечала Скворцова, до 70% смертей мужчин до 55 лет связаны с этой вредной привычкой.

В рамках мероприятий нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» планируются выстраивание системы здравоохранения, ориентированной на профилактику, повышение мотивации россиян к здоровому образу жизни. Отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения в РФ трудоспособного возраста.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Стали вести ЗОЖ?

Аноним, 17 октября 2019 09:38
"Врут! все врут! никто не доживает!"
не уставали повторять бабушки и дедушки на форумах и в очередях в больницах и на почте.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Глава ФСБ: 39 терактов предотвратили в 2019 году в России
09:45 17-10-2019
Глава ФСБ: 39 терактов предотвратили в 2019 году в России
Быстрый рост: 73,6 года достигла средняя продолжительность жизни россиян 1
09:30 17-10-2019
Быстрый рост: 73,6 года достигла средняя продолжительность жизни россиян
Пластиковые окна «Профессионал» – это всегда высокое качество и индивидуальный подход к клиенту
09:27 17-10-2019
Пластиковые окна «Профессионал» – это всегда высокое качество и индивидуальный подход к клиенту
Повезло едокам: самый дешевый пшеничный хлеб в Новосибирске и Перми
09:15 17-10-2019
Повезло едокам: самый дешевый пшеничный хлеб в Новосибирске и Перми
Какой питомец нужен современному человеку?
09:09 17-10-2019
Какой питомец нужен современному человеку?
Билеты лоукостера «Победа» вырастут на 40% на рейсы в Россию
09:00 17-10-2019
Билеты лоукостера «Победа» вырастут на 40% на рейсы в Россию
В свердловской области роженица скончалась из-за врачебной ошибки
08:53 17-10-2019
В свердловской области роженица скончалась из-за врачебной ошибки
Без оборотней: Только после полиграфа Виктор Золотов возьмет новых бойцов в Росгвардию
08:45 17-10-2019
Без оборотней: Только после полиграфа Виктор Золотов возьмет новых бойцов в Росгвардию
Симптомы рака толстой кишки
08:31 17-10-2019
Симптомы рака толстой кишки
До 12 тысяч 130 рублей увеличат МРОТ в 2020 году
08:30 17-10-2019
До 12 тысяч 130 рублей увеличат МРОТ в 2020 году