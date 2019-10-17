Пластиковые окна «Профессионал» – это всегда высокое качество и индивидуальный подход к клиенту

Окна «Профессионал» и в вашем доме всегда тепло и уютно

Установка пластиковых окон сейчас не просто модно и популярно, прежде всего, это практично. Заказать окна можно абсолютно под любой оконный проем, быстрое изготовление, профессиональный монтаж в короткие сроки сделают вас обладателем нового и красивого окна, которое добавит помещению света, тепла и уюта.

Пластиковое окно очень удобно в использовании. Его легко мыть, не нужно бояться, что уже в следующем сезоне вновь придется столкнуться с наждачной бумагой, зашкуриванием облупившейся краски окна и последующей его покраской, и так из года в год. Установка пластиковых окон позволяет забыть о таких вещах, как покраска оконных рам, утепление щелей и проемов окна к зиме, страх, что в холода окно покроется льдом и до весны в нем уже ничего нельзя будет увидеть.

Компания «Профессионал» устанавливает современные пластиковые окна, которые отвечают многим требованиям и запросам людей. На лицо можно выделить несколько достоинств: высокая теплоизоляция, экономичность и отличная устойчивость к факторам окружающей среды. Вложение средств в наши окна – это грамотное инвестирование, которое будет приносить свои плоды надежностью, качеством и долговечной службой. Мы на рынке уже более 10 лет!

Плюсы пластиковых окон от компании «Профессионал»

Высокая теплоизоляция наших окон позволяет свести к минимуму проникновение холода в квартиру. Даже в самые лютые морозы в вашем доме будет тепло и уютно.

Качественное шумопоглащение позволяет не бояться звуков оживленной трассы и прочих шумов с улицы. Как ни крути, города развиваются и от шумов активной жизни ни куда не уйти, поэтому толстый стеклопакет поможет грамотно решить проблему посторонних звуков, за счет своей гермитичности.

Абсолютно любые размеры окна – это несомненный плюс, вы можете выбрать практически любую форму, варианты исполнения и типы механизмов.

Долговечность – срок службы наших окон составляет не один десяток лет. Они устойчивы к любым атмосферным явлениям.

Простота эксплуатации и ухода – пластиковые окна требуют минимального ухода, их достаточно просто мыть. Они не требуют покраски или какого – то специфического обслуживания. И еще один плюс, из-за отсутствия щелей в рамах пыль в комнату уже не будет проникать, в отличии от деревянных окон.

Створки окон способны открываться в разных плоскостях, раздвигаться и сдвигаться под разными наклонами, быть глухими или откидными.

Экологичность – материал наших пластиковых окон ПВХ является безопасным. Он используется практически во всех областях жизни человека: это и электрические чайники, и баночки для йогурта, и пластиковые бутылки из которых мы все пьем, поэтому существующие у людей предубеждения о вреде пластика абсолютно бесполезны, мы же не отказываемся от использования электрочайника и не кипятим воду в костре.

Делая выбор в пользу пластиковых окон от «Профессионала» вы получаете долговечность использования, тепло в доме и красивый внешний вид. Возможно различное исполнение дизайна оконных переплетов (гладкие, цветные, с имитацией дерева), так же и сами стеклопакеты могут быть зеркальные, тонированные или узорчатые. У нас вы сможете подобрать окна по собственному вкусу, которые будут радовать вас на протяжении десятилетий!

Всегда ждем вас по адресу: г. Бердск, ул. Ленина, 67, 2 этаж, 209к.

Номер для связи: 3-71-81, 8-913-206-71-66, 8-913-981-27-57

Источник: Раздел Пластиковые окна «Профессионал» на сайте Весь Бердск