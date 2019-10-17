Повезло едокам: самый дешевый пшеничный хлеб в Новосибирске и Перми

Эксперты назвали регионы с самыми высокими ценами на хлеб

Средняя цена на хлеб в Санкт-Петербурге стала по итогам сентября самой высокой среди крупных городов России, самые низкие цены — в Перми и Нижнем Новгороде, выяснили для РИА Новости аналитики IT-компании «Эвотор», являющейся частью Сбербанка.

«В целом самые низкие средние цены на хлеб в Перми и Нижнем Новгороде, самые высокие — в Санкт-Петербурге», — говорится в исследовании, подготовленном к Всемирному дню хлеба, который отмечается 16 октября. Для анализа использовались данные с 20 тысяч смарт-терминалов «Эвотора», расположенных в магазинах традиционной торговли, пекарнях и заведениях общепита. Оценка проводилась по крупным городам РФ.

Анализ периода с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года показал, что за это время больше всего подорожал ржаной хлеб — на 20%, до 36 рублей; он является и самым дорогим, отмечают в «Эвоторе». Стоимость Дарницкого, самого дешевого в списке, выросла на 8%, до 26 рублей. Нарезной батон и Бородинский хлеб подорожали на 7%, а средние цены на пшеничный хлеб, напротив, снизились — на 4%, до 27 рублей.



Средняя цена на ржаной хлеб в сентябре составляла 36 рублей: минимальная — всего 8 рублей, а максимальная — 198 рублей. По городам России самый дешевый ржаной — в Нижнем Новгороде (21 рубль) и Перми (23 рубля), чуть дороже — в Воронеже (26 рублей) и Петербурге (31 рубль). Дороже среднероссийского ржаной хлеб стоит в Самаре (37 рублей) и Москве (50 рублей), отмечают аналитики.

Средняя цена нарезного батона — 29 рублей: самая высокая — в Воронеже (40 рублей) и Петербурге (37 рублей), самая низкая — в Перми и Нижнем Новгороде (25-26 рублей). В Москве, Ростове-на-Дону и Самаре нарезной батон в среднем стоил 29 рублей. Бородинский хлеб в сентябре стоил в среднем 33 рубля, но максимальная цена при этом достигала 192 рублей. Самый дешевый Бородинский — в Перми (23 рубля), а самый дорогой — в Петербурге (57 рублей). В Москве бородинский стоил 44 рубля.

Пшеничный хлеб оценивается в среднем в 27 рублей, минимальная и максимальная границы — 10 и 180 рублей соответственно. Согласно исследованию, дороже, чем в среднем по России, пшеничный хлеб стоил в Волгограде и Самаре — 28 рублей, в Ростове-на-Дону и Воронеже — 30 и 34 рубля, в Петербурге и Москве — 38 и 40 рублей. Самый дешевый — в Перми и Новосибирске (22 и 24 рубля). Средняя цена на Дарницкий хлеб в сентябре составляла 26 рублей, минимальная и максимальная — 8 и 180 рублей. По крупным городам РФ низкие цены на Дарницкий были в Перми, Нижнем Новгороде и Воронеже (17-18 рублей). Дорогой Дарницкий оказался в Москве (27 рублей) и Петербурге (36 рублей).

Минимальные цены — нарезной батон за 12 рублей или Дарницкий за 8 рублей — чаще встречаются в небольших населенных пунктах. Максимальные цены на основные позиции — в пределах 190-200 рублей, — характерны для спецмагазинов в крупных городах. Между тем, «авторский», «крафтовый» хлеб могут предлагать и по 450 рублей, заключают в «Эвоторе».

Источник: РИА Новости