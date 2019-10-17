Билеты лоукостера «Победа» вырастут на 40% на рейсы в Россию

«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию

Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро. Это произойдет с начала зимней навигации 28 октября 2019 г., рассказала представитель «Победы» Елена Селиванова. Перевозчик вынужден включить в цену билета стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах, добавила она. 25 евро по курсу ЦБ на 16 октября составляют примерно 1800 руб.

«Победа» исполняет решение Московского городского суда, продолжает Селиванова. Тот 8 октября удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил лоукостеру взимать 25 евро с пассажиров, вылетающих из за рубежа, за регистрацию на стойках аэропортов. В России регистрация на стойке не является отдельной услугой и плата за нее включена в общие аэропортовые сборы и в стоимость билетов. Но в иностранных аэропортах сборы сегрегированные, за регистрацию на стойке пассажиров авиакомпании платят отдельно. «Каждый иностранный аэропорт устанавливает свой размер платы за регистрацию на стойках, в среднем это составляет около 25 евро», – говорит Селиванова.

Средняя цена билета «Победы» в одну сторону на международных линиях в прошлый зимний сезон составила 4500 руб., продолжает она. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40% – это беспрецедентно высокий разовый рост.

«Победа» – 100%-ная «дочка» «Аэрофлота». Она является четвертым по величине в России авиаперевозчиком после материнской компании, S7 Airlines и еще одной «дочки» «Аэрофлота» – авиакомпании «Россия». В январе – сентябре перевезла 7,6 млн человек, в том числе 1,74 млн – на международных линиях. Сейчас «Победа» летает из России по 28 международным направлениям: два – на Ближнем Востоке, одно – в Армении (Гюмри), остальные – в Европу и Турцию.

В октябре 2018 г. «Победа» запустила услугу онлайн-регистрации на своем сайте и тогда же стала взимать дополнительно 25 евро с тех пассажиров, которые при вылете в Россию регистрируются на стойках аэропортов. Сейчас более 90% клиентов за рубежом регистрируются онлайн и не платят эти 25 евро, утверждает Селиванова. Это значит, что правила приняты и понятны: в авиации ничего бесплатного быть не может, каждый рубль в цене билета обоснован расходами перевозчика.

Если запретить авиа-компании взимать отдельную плату за какую-либо услугу, то она будет вынуждена включить ее в тариф и в итоге за эту услугу заплатят все, сетует она.

В 2018 г. из-за резкого подорожания авиатоплива расходы «Победы» выросли более чем на 30%, плата за регистрацию была способом сократить расходы на аэропортовое обслуживание, напоминает Селиванова. Прокуратура же заявила, что на эту плату жаловались пассажиры, а ее взимание нарушает Федеральные авиационные правила, которые предписывают авиакомпаниям обеспечивать регистрацию пассажиров и их багажа без дополнительной платы. Прокуратура подала иск с требованием отменить плату, Щербинский районный суд ей отказал, но Мосгорсуд иск удовлетворил. Решение вступило в силу. Ранее юристы «Победы» говорили о намерении обжаловать решение в кассационной инстанции.

«Мы категорически против того, чтобы наши клиенты платили за услуги, которыми не пользуются. Решение суда убивает эту философию. Вместе с нашими клиентами мы победили в прошлом году негативное влияние подорожания топлива и вместе нашли возможность сэкономить. К сожалению, нас заставили отказаться от этой общемировой практики и вынуждают увеличить тарифы для всех клиентов, даже если они регистрируются самостоятельно онлайн», – передал «Ведомостям» гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

«Победа» предлагает самые дешевые билеты на российском рынке, говорит PR-директор поискового ресурса Aviasales Янис Дзенис: «На маршрутах, где начинает летать «Победа», стоимость билетов у других авиакомпаний снижается на 20%». Можно предположить, что рост цен лоукостера спровоцирует подорожание билетов и у остальных перевозчиков, так как системы управления доходами обычно автоматически реагируют на ценовые колебания у конкурентов, добавляет Дзенис.

«Аэрофлот» впервые за 12 лет сократит флот

«Отдельную плату за регистрацию в аэропорту берут зарубежные лоукостеры, например AirBaltic, Ryanair и WizzAir», – говорит представитель ресурса Туту.ру. Средняя стоимость проданного через Туту.ру в этом году перелета «Победой» в Тиват (Черногория) и обратно составила 18 500 руб., у всех других авиакомпаний средняя цена была 22 900 руб., перелет в Милан (Италия) и обратно «Победой» в среднем обходился в 15 700 руб., другими перевозчиками – в 21 400 руб., в Ларнаку (Кипр) соответственно в 18 600 и 23 700 руб., в Берлин (Германия) – в 9500 и 16 000 руб. Это самые популярные европейские направления «Победы» из Москвы, как видно, добавление в цену платы за регистрацию на обратном рейсе все равно позволит «Победе» устанавливать более низкие цены, резюмирует представитель Туту.ру.

Но есть и исключения, отмечает Дзенис. По его словам, Aviasales сравнивает не проданные билеты, а выставленные в продажу: через месяц слетать «Победой» в Ларнаку и обратно будет стоить 8500 руб., а «Уральскими авиалиниями» – 9500 руб. То есть «Победа» с регистрационной надбавкой станет дороже. Но, например, путешествие в Тиват и обратно обойдется лоукостером в 6600 руб., а S7 – в 12 400 руб. То есть на этом направлении «Победа» останется заметно дешевле, приводит данные Дзенис.

Представители «Аэрофлота», S7 и Utair не ответили на запросы, станут ли они поднимать цены вслед за «Победой». Регулярные перевозчики больше ориентируются на цены «Аэрофлота», говорит сотрудник крупной авиакомпании.

Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры не ответил на запрос «Ведомостей».

Источник: Ведомости