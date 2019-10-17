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Наняли по просьбе из Москвы: Бабушку посадили охранять недостроенные высотки Минобороны в Бердске

11:30 17.10.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Она вызывает полицию, если на территорию проникают дети. И говорит о том, что московские собственники будут вести строительство.

Наняли по просьбе из Москвы: Бабушку посадили охранять недостроенные высотки Минобороны в Бердске
Заброшенная стройка как магнит притягивает к себе детей
Сюжет: Заброшенные места Бердска
Наняли по просьбе из Москвы: Бабушку посадили охранять недостроенные высотки Минобороны в Бердске

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В военную прокуратуру Новосибирска отправили обращение с просьбой найти ответственное лицо за содержание недостроя в Военном городке сотрудники административно-технической инспекции (АТИ) Бердска.

По словам начальника АТИ Павла Дятлова, на последнее обращение, направленное в адрес военной части в Толмачево, не последовало никакой реакции. Может, этой части и вовсе не существует, сведения были двухгодичной давности, отметил Павел Викторович. По крайней мере, представитель не вышел на бердскую горадминистрацию.

— Неделю назад мы направили обращение в Новосибирскую военную прокуратуру. Ждем ответа. Может, удастся найти лицо, ответственное за содержание недостроя, — подчеркнул Дятлов.

Специалисты АТИ периодически контролируют территорию недостроя. Были на прошлой неделе. И обнаружили там времянку. В ней сидит бабушка. Она рассказала, что ее наняли по просьбе из Москвы. И она присматривает за территорией.

— По крайней мере, в нашем присутствии она вызывала полицию. Полицейские приезжали, забирали детей, которые шастали по недостроенным домам, — рассказал Дятлов.

Как стало известно специалистам АТИ из разговора с бабушкой, в ближайшее время на территории планируется строительство. Собственники, якобы, из Москвы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в августе жительница военного городка Бердска Анастасия Новикова прислала видео в группу «Курьер. Среда. Бердск» в соцсети «Вконтакте», от просмотра которого холодеет кровь в венах: дети бегают по крыше заброшенного здания Минобороны.

Чиновники Бердска направили несколько обращений в Минобороны по возведению ограждения и установке пропускного режима. Заброшенная территория пятиэтажек не охраняется, и полицейские нередко приезжают на объект, чтобы снять с крыши домов детей.

В 2017 году на участок долгостроя выезжали представители Минстроя и Минобороны. Один из вопросов, который обсуждался в ходе выездного заседания, — это завершение строительства двух многоэтажек. В новостройки на ул. Авиаторов вложили 200 млн рублей. Но затем, в начале «нулевых», стройку заморозили.

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От редакции

Недострой снесут?

Евгений, 17 октября 2019 11:58
Достроят, наверное... И денег сдерут... наверное... Вот только вопрос: насколько качественным будет это жилье, столько лет простоявшее в забвении?
Аноним, 17 октября 2019 12:38
Бабушка знает все.....

бабушка, бабушка, а кто про .... надпись около администрации написал?

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