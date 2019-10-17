«Сами захотели»: чиновники согласовывали дворы с «дурацкими тротуарами» с жителями Бердска

10 дворов дополнительно ремонтируют этой осенью в Бердске на 27 млн рублей. Но жителей не устраивают тротуары вдали от дома и одна маленькая пешеходная дорожка в полтора метра. Чиновники утверждают, что все это было согласовано с жителями.

Метровый тротуар по «Комфортной среде» сделали в Бердске

С крыльца под колеса автомобилей выходят жители домов №22 и №23 Микрорайона Бердска. Им сделали тротуары не возле дома, а через дорогу. Напомним, городу было выделено дополнительно 27 млн рублей на ремонт 10 дворов по программе «Комфортная городская среда» . Как писал «Курьер. Среда. Бердск», жители считают, что его делают «как-то по-дурацки». Горожан возмутил тротуар в полтора метра во дворе №22, в пользе которого сомневаются жители.

Заместитель мэра по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что проекты по программе «Комфортная городская среда» были согласованы с жителями.

— На собрании горожане выбирают контактное лицо от дома, с которым и проходило согласование. Обычно им является старший по дому. Все проекты отрабатывались с ним. Если сделан такой тротуар, значат это было согласовано, — отметил Владимир Николаевич сегодня, 16 октября.

Начальник управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов также подчеркнул, что проекты благоустройства дворов были согласованы с жителями. К тому же они прошли государственную экспертизу.

— Этот тротуар метровый, который там родился, он согласован с жителями, — подчеркнул Максим Совбанов.

По поводу нахождения пешеходной дорожки через проезжую часть, а не рядом с домом, Максим Совбанов сказал, что не верно расценивать внутренний двор как дорогу. К тому же дворы домов №22 и №23, где идет благоустройство, не сквозные, а тупиковые.

— Внутриквартальная дорога — это не проезжая часть. Здесь нет постоянного транспортного потока, в жилой зоне ограничена скорость движения по правилам, — подчеркнул Максим Флюрович.

Также Совбанов отметил, что всю жизнь прожил на 15 квартале Бердска, где тоже из подъезда выходишь на проезжую часть. По его мнению, в этом нет никакой опасности и чего-то необычного.

По программе «Комфортная городская среда» осенью 2019 года ремонтируют 10 дворов: Ленина №16, 16А, 18; Микрорайон №15, 22-24; Комсомольская №24; Лелюха №26; Рогачева №1 (в течение лета было сделано . Закончить работы должны до конца октября. Сейчас здесь подсыпают землей участки и устанавливают игровые формы. Что успеют сделать в этом году подрядчики и насколько качественно, читайте подробности в ближайшее время.

Метровый тротуар показался «дурацким» жителям.

Автор видео Алена Романцова.