«Сами захотели»: чиновники согласовывали дворы с «дурацкими тротуарами» с жителями Бердска

С крыльца под колеса автомобилей выходят жители домов №22 и №23 Микрорайона Бердска. Им сделали тротуары не возле дома, а через дорогу. Напомним, городу было выделено дополнительно 27 млн рублей на ремонт 10 дворов по программе «Комфортная городская среда» . Как писал «Курьер. Среда. Бердск», жители считают, что его делают «как-то по-дурацки». Горожан возмутил тротуар в полтора метра во дворе №22, в пользе которого сомневаются жители.
Заместитель мэра по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что проекты по программе «Комфортная городская среда» были согласованы с жителями.
— На собрании горожане выбирают контактное лицо от дома, с которым и проходило согласование. Обычно им является старший по дому. Все проекты отрабатывались с ним. Если сделан такой тротуар, значат это было согласовано, — отметил Владимир Николаевич сегодня, 16 октября.
Начальник управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов также подчеркнул, что проекты благоустройства дворов были согласованы с жителями. К тому же они прошли государственную экспертизу.
— Этот тротуар метровый, который там родился, он согласован с жителями, — подчеркнул Максим Совбанов.
По поводу нахождения пешеходной дорожки через проезжую часть, а не рядом с домом, Максим Совбанов сказал, что не верно расценивать внутренний двор как дорогу. К тому же дворы домов №22 и №23, где идет благоустройство, не сквозные, а тупиковые.
— Внутриквартальная дорога — это не проезжая часть. Здесь нет постоянного транспортного потока, в жилой зоне ограничена скорость движения по правилам, — подчеркнул Максим Флюрович.
Также Совбанов отметил, что всю жизнь прожил на 15 квартале Бердска, где тоже из подъезда выходишь на проезжую часть. По его мнению, в этом нет никакой опасности и чего-то необычного.
По программе «Комфортная городская среда» осенью 2019 года ремонтируют 10 дворов: Ленина №16, 16А, 18; Микрорайон №15, 22-24; Комсомольская №24; Лелюха №26; Рогачева №1 (в течение лета было сделано . Закончить работы должны до конца октября. Сейчас здесь подсыпают землей участки и устанавливают игровые формы. Что успеют сделать в этом году подрядчики и насколько качественно, читайте подробности в ближайшее время.
Метровый тротуар показался «дурацким» жителям.
Автор видео Алена Романцова.
а нытики уже достают реально: вот на любое дело им сразу лишь бы поныть
прикиньте если реально согласовывать проект с каждым жителем! тогда точно ничего сделано никогда не будет
Это новая трактовка СНИП что ли? Кровля скатная поди?
Вечно мокро будет ножкам ходить по вечно грязному от машин псевдотротуару. Это что-то новое, не имеющие аналогов техническое решение поди? Ха-Ха, да уж
Бердск и так тролят за этот прикол из конца 90-х: https://i7.photo.2gis.com/images/geo/1/140737518964327_9b43.jpg