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«Сами захотели»: чиновники согласовывали дворы с «дурацкими тротуарами» с жителями Бердска

13:45 17.10.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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10 дворов дополнительно ремонтируют этой осенью в Бердске на 27 млн рублей. Но жителей не устраивают тротуары вдали от дома и одна маленькая пешеходная дорожка в полтора метра. Чиновники утверждают, что все это было согласовано с жителями.

«Сами захотели»: чиновники согласовывали дворы с «дурацкими тротуарами» с жителями Бердска
Метровый тротуар по «Комфортной среде» сделали в Бердске

С крыльца под колеса автомобилей выходят жители домов №22 и №23 Микрорайона Бердска. Им сделали тротуары не возле дома, а через дорогу. Напомним, городу было выделено дополнительно 27 млн рублей на ремонт 10 дворов по программе «Комфортная городская среда» . Как писал «Курьер. Среда. Бердск», жители считают, что его делают «как-то по-дурацки». Горожан возмутил тротуар в полтора метра во дворе №22, в пользе которого сомневаются жители.

Заместитель мэра по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что проекты по программе «Комфортная городская среда» были согласованы с жителями.

— На собрании горожане выбирают контактное лицо от дома, с которым и проходило согласование. Обычно им является старший по дому. Все проекты отрабатывались с ним. Если сделан такой тротуар, значат это было согласовано, — отметил Владимир Николаевич сегодня, 16 октября.

Начальник управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов также подчеркнул, что проекты благоустройства дворов были согласованы с жителями. К тому же они прошли государственную экспертизу.

— Этот тротуар метровый, который там родился, он согласован с жителями, — подчеркнул Максим Совбанов.

По поводу нахождения пешеходной дорожки через проезжую часть, а не рядом с домом, Максим Совбанов сказал, что не верно расценивать внутренний двор как дорогу. К тому же дворы домов №22 и №23, где идет благоустройство, не сквозные, а тупиковые.

— Внутриквартальная дорога — это не проезжая часть. Здесь нет постоянного транспортного потока, в жилой зоне ограничена скорость движения по правилам, — подчеркнул Максим Флюрович.

Также Совбанов отметил, что всю жизнь прожил на 15 квартале Бердска, где тоже из подъезда выходишь на проезжую часть. По его мнению, в этом нет никакой опасности и чего-то необычного.

По программе «Комфортная городская среда» осенью 2019 года ремонтируют 10 дворов: Ленина №16, 16А, 18; Микрорайон №15, 22-24; Комсомольская №24; Лелюха №26; Рогачева №1 (в течение лета было сделано «Сами захотели»: чиновники согласовывали дворы с «дурацкими тротуарами» с жителями Бердска . Закончить работы должны до конца октября. Сейчас здесь подсыпают землей участки и устанавливают игровые формы. Что успеют сделать в этом году подрядчики и насколько качественно, читайте подробности в ближайшее время.

Метровый тротуар показался «дурацким» жителям.

Автор видео Алена Романцова.

«Сами захотели»: чиновники согласовывали дворы с «дурацкими тротуарами» с жителями Бердска

Тротуары через дорогу сделали в двух дворах по «Комфортной среде» в Бердске

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От редакции

Нужен во дворе метровый тротуар?

Аноним, 17 октября 2019 13:58
да нормально том все сделано.
а нытики уже достают реально: вот на любое дело им сразу лишь бы поныть
Поросёнок Пётр, 17 октября 2019 14:23
Ну, на первой фотографии как не крути, довольно таки странное решение, зачем этот кусок
Аноним, 17 октября 2019 15:09
проект в любом случае согласовывался со старшей по дому.
прикиньте если реально согласовывать проект с каждым жителем! тогда точно ничего сделано никогда не будет
a.danilov, 17 октября 2019 15:32
Как сказал один чиновник- Любой проект можно сделать невыполнимым если провести достаточное количество совещаний.
Вольная трактовка, 17 октября 2019 14:52
Интересно, а почему пешеходный тротуар не прилегает к клумбе перед домом?

Это новая трактовка СНИП что ли? Кровля скатная поди?
Вечно мокро будет ножкам ходить по вечно грязному от машин псевдотротуару. Это что-то новое, не имеющие аналогов техническое решение поди? Ха-Ха, да уж

Бердск и так тролят за этот прикол из конца 90-х: https://i7.photo.2gis.com/images/geo/1/140737518964327_9b43.jpg
ой, 17 октября 2019 15:22
Делали как удобно, никто с жильцами не согласовывал, просто подконтрольные "старшие" по дому подмахивают, что им дали. Проекты делают безданые специалисты не обращая внимание на жильцов. Все прикрываются "согласованием" с жильцами. По факту идет освоение денег. Не воровством!!!, просто есть деньги и их надо освоить в срок, а потом отчитаются выше, что вот такие хорошие и все сделали, а то что недовольны жильцы, так это нормально с ними же "согласовали" а потом они передумали. Конечно нужные люди на этом заработаю.

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