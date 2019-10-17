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Теплый ноябрь-2019 обещает Гидрометцентр

14:45 17.10.2019 Фото: Pixabay
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Ниже климатической нормы будет она в центральных и южных районах Красноярского края, Иркутской области и Бурятии. Около нормы — практически на всей территории Сибири.

Теплый ноябрь 2019 обещает Гидрометцентр
В Гидрометцентре обещали необычный ноябрь

Теплее обычного ноябрь может оказаться практически на всей европейской территории России. Об этом говорится в предварительном прогнозе погоды, который составили синоптики.
Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в ноябре выше нормы температура воздуха ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, в большинстве южных территорий. Выше нормы более чем на один градус и более может быть на севере — в Мурманской области, Карелии, Архангельской области, в Коми.

На азиатской территории теплее обычного может быть на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале. На Дальнем Востоке теплее обычного предположительно будет на побережье Якутии, в прибрежных районах Приморского, Хабаровского краев, на большей части Магаданской области и на Камчатке.

В Москве ноябрь тоже может оказаться теплее обычного. При этом нужно отметить, что среднемесячная температура ноября для Москвы — минус 1,2 градуса. Ночные температуры составляют от минус 1 до минус 6, а дневные — от минус 2 до плюс 3 градусов. При похолоданиях температура ночью может понижаться до -15, и днем может быть -10. Но пока такого не предвидится.

А вот прохладней обычного температура вполне возможно окажется на юге России — в Краснодарском крае и в южной части Крыма. Ниже климатической нормы будет она в центральных и южных районах Красноярского края, Иркутской области и Бурятии. Около нормы — практически на всей территории Сибири.

Источник: РГ

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От редакции

Будет как октябрь?

Аноним, 17 октября 2019 15:41
Мой прогноз.
Впереди зима, она продлится с ноября по март. Будет утром темно когда едешь на работу и темно вечером, когда уходишь с работы. Нас ждут 5 месяцев не комфортной температуры, холода, замороженных ушей, рук и пальцев ног.
К этому всему у многих будут сопли, кашель и грипп.
Будут депрессивные состояния . Во всем этом плюсом будут новоголние каникулы и выходные дни на половые праздники.
Город Бердск будет как обычно завален снегом, на тротуарах будет не пройти и скользко, дороги сужены. По отчетам мэрии весь снег будет растоплен на чудо плавильных станциях и потрачено будет много денег на топливо.Воздух будет грязный, так как частный сектор топят бурым углем и плюс горит свалка, все будет в легких и снег будет черный.

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