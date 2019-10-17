Какой подарок будет оригинальным в Бердске?

Купите фотоальбом о старом Бердске! Ваш подарок будут хранить, как семейную реликвию. Осталось мало книг. Спешите!

Купить книгу со старинными снимками Бердска имеют шанс не так много людей. На сегодня осталось менее 30 книг.

Два года назад Издательский дом «БукЪвица» выпустил третью подарочную книгу о Бердске. Когда будем выпускать следующую — неизвестно!



Часто мы ищем оригинальный и неповторимый подарок — фотоальбом о Бердске — относится именно к таким видам подарков.

Его можно подарить родным, друзьям, коллегам и руководителю.

И фотоальбом будет тем подарком, к которым трепетно относятся не только в момент дарения.

О чем фотоальбом?

В книге собраны фотоснимки из музеев Бердска и Новосибирска. Есть уклон на советский период истории. Кроме фотографий в издании есть несколько статей об интересных местах региона — лагерь ГУЛАга в Искитимском районе, Салаирский кряж, Умревинский острог; хронология Бердска, интересные факты о Бердске.

— Фотоснимки НЕ повторяют предыдущие две книги.

— Цена одной книги – 1800 рублей.

— Мягкая поролоновая обложка с золотым тиснением. 96 страниц. Формат 310 на 310.

— Для пенсионеров мы делаем рассрочку — вносить деньги частями на протяжении трех месяцев. После полной оплаты — забрать свою книгу.

Предлагаем несколько вариантов оплаты.

За наличный расчет в редакции по адресам:

Бердск, ул. К. Маркса, 24, офис 2, в бухгалтерии, ул. Ленина, 38 – вход с заднего фасада здания.

Безналичный расчет

Перечислить стоимость книги на наш расчетный счет, указав свои ФИО и назначение платежа – Книга «Бердск. 301 год».

ООО «Издательский дом «БукЪвица»

Юридический и фактический адрес:

633010, Новосибирская обл.,

г. Бердск, ул. К. Маркса, 24,офис 2;

Почтовый адрес: 633010, Новосибирская область, Бердск-10, а/я 22.

допофис: ул. Ленина, 38.

Телефоны: (38341) 2-70-12, 2-15-51

2-15-51 — можно заказать счет и договор.

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После оплаты забрать книгу в редакции или сообщить по т.8(383-41)2-15-51 — куда ее доставить в черте Бердска.