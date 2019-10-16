Я мать-дура: мужчина схватил за капюшон моего ребенка и отбросил на землю. 4-летний сын теперь звонит в полицию. Травма

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Олеся:

Как адекватный на вид папа в зеленых кроссовках во дворе дома в Академгородке сильно напугал маленького мальчика Уважаемые форумчане, в одном из дворов нашего интеллигентнейшего центра науки и образования произошел очень плохой инцидент (для одной из сторон закончившийся психологической травмой, скорее всего на всю жизнь, для меня это точно 100%). Предлагаю подумать, и проанализировать, может быть, каждый из нас увидит себя в этой истории, возможно, задумается, что каждое действие, которое мы совершаем, может иметь необратимые последствие, особенно если они неконтролируемые, возможно, кто-то извлечет нравоучительную пользу или осознает новую реальность. Мы все люди, и у всех есть дети, которые для каждого из нас являются самыми умными, самыми лучшими, самыми, самыми, самыми, присамыми (или нет?) и, конечно же, если наших детей кто-то обижает, мы теряем голову и за себя не отвечаем (или нет?). К сожалению, между детьми бывают конфликты, которые разрешают не дети между собой и даже не родители поссорившихся детей, а, как я теперь знаю, совсем нередко родители одной из сторон и ребенок с другой стороны. Ну вот так вот получается в нашем обществе!!! Потому что устраивать разборки с ребенком легче и точно успешнее, чем с родителями этого ребенка. Так считают многие родители, достаточно загуглить про это в интернете. К счастью, наше правосудие так не считает и реакция всегда не в пользу родителей, которые разбираются с чужими детьми. Но история моя не про разборки между родителями и чужими детьми ,и не даже не про ссоры между детьми, потому что фигурантам по четыре года. У кого есть дети этого возраста или старшего, я думаю, поймут, почему ни про разборки, ни про ссоры в этом случае говорить не приходится. В общем, история случилась в понедельник 14 октября в одном из дворов дома по Морскому проспекту. Мой сын (4 года) играл вместе с другим мальчиком на вид того же возраста, дети прыгали в кучу сухих листьев по-очереди, возились. Я еще подумала, мальчишки всегда найдут, как побаловаться и пошалить и была даже рада, что есть еще родители, которые разрешают своим детям прыгать в грязные листья, валяться и дурачиться, как я своему. Эх. В какой-то момент дети начали играть в догонялки, мой сын догнал сына мужчины и они повалились на землю. Вот тут я могу, конечно, что-то напутать, кто кого и как и что – я была на расстоянии наверное метров 20, а дети бегали то за деревом, то перед деревом, возились, игрались. Мой ребенок оказался сверху, видимо, придавив мальчика, который стал плакать и кричать. На что папа мальчика в один прыжок (был ближе) за капюшон куртки поднял в воздух и с силой швырнул на землю моего сына. Всё произошло в считанные секунды, я не успела среагировать и как-то повлиять на ситуацию. Я даже не сразу осознала, что произошло, стояла как вкопанная, пока не услышала, как мой сын начал орать (не плакать, не хныкать, орать на весь двор). Когда я подошла к своему ребенку, он был описанный, громко плакал и держался за шейку, объясняя, что дядя его поднял за капюшон.

Конечно, я стала успокаивать и говорить, что нельзя валить других деток, но дядя был вообще не прав, плохой дядя и так делать нельзя. Когда я успокоила ребенка, я хотела объясниться с мужчиной, что это не допустимое поведение взрослого мужчины по отношению к маленькому 4-летнему ребенку (да вообще, я думаю ко всем, но к хрупкому и маленькому в особенности), этого мужчины с сыном уже на площадке не было. Скрылись в неизвестном мне направлении. Вообще, я мало, что запомнила про этого мужчину и его мальчика, потому что все внимание было отвлечено яркозелеными кроссовками папы мальчика (и конечно игрой моего сына, я еще стояла и переживала, хоть бы на пацана не прыгнул, когда они сигали в эту кучу, но мой заяц был зайцем, мы ему не раз говорили ,что на других детей прыгать нельзя – он так аккуратно оббегал кучу и плюхался хохоча рядом с мальчиком). Про кроссовки: Очень яркими и очень зелеными (я таких ярких нигде и ни у кого не видела). Если читатели опуса, узнали героя передайте, пожалуйста, привет.

Мужчина, задумайтесь, что вы наделали и адекватно ли вы среагировали. А вот мне интересно, вам тоже была неприятна эта девочка, которая подбежала, и стала в воздух подбрасывать кучу сухих листьев с вашей горы, которые летели в глаза, в рот и куда не попадя на вашего мальчика и на моего тоже. Можете мне не рассказывать про воспитание ребенка, свои ошибки в воспитании я осознала еще, когда шла эти 20 метров к орущему сыну. А вот вы, мужчина, осознали, что сделали? Видимо, тоже да, потому что очень быстро скрылись, как последний трус, оставив орущего ребенка обмоченным и напуганным. Да, не вашего, чужого и, конечно же, я мать-дура.

А теперь про травму. На втором заходе про недопустимость валить чужих детей в этот же вечер, сын сказал, что он все понял. Но он упорно уже второй вечер звонит в пульт (типо телефон), вызывает полицию, и рассказывает про плохого дядю, который плохо поступил. Знайте, это я так пишу вроде бы как на позитиве. Но мы второй день в шоке и, конечно же, желаем вам добра, всяких благ и процветания. В прошлом моя семья жила в Бердске, городке с очень сильной гражданской позицией, возможно кто-то из управления образованием или психологов сможет поднять вопрос наверху о том, что очень нужны в садах, в школах разъяснительные беседы для родителей, про вот такие вот психологические моменты, когда родители разбираются с детьми или защищают своих детей от других маленьких детей.