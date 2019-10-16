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Я мать-дура: мужчина схватил за капюшон моего ребенка и отбросил на землю. 4-летний сын теперь звонит в полицию. Травма

21:00 16.10.2019
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В прошлом моя семья жила в Бердске, городке с очень сильной гражданской позицией, возможно кто-то из управления образованием или психологов сможет поднять вопрос наверху о том, что очень нужны в садах, в школах разъяснительные беседы для родителей, про вот такие вот психологические моменты, когда родители разбираются с детьми или защищают своих детей от других маленьких детей.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Олеся:
Как адекватный на вид папа в зеленых кроссовках во дворе дома в Академгородке сильно напугал маленького мальчика Уважаемые форумчане, в одном из дворов нашего интеллигентнейшего центра науки и образования произошел очень плохой инцидент (для одной из сторон закончившийся психологической травмой, скорее всего на всю жизнь, для меня это точно 100%). Предлагаю подумать, и проанализировать, может быть, каждый из нас увидит себя в этой истории, возможно, задумается, что каждое действие, которое мы совершаем, может иметь необратимые последствие, особенно если они неконтролируемые, возможно, кто-то извлечет нравоучительную пользу или осознает новую реальность. Мы все люди, и у всех есть дети, которые для каждого из нас являются самыми умными, самыми лучшими, самыми, самыми, самыми, присамыми (или нет?) и, конечно же, если наших детей кто-то обижает, мы теряем голову и за себя не отвечаем (или нет?). К сожалению, между детьми бывают конфликты, которые разрешают не дети между собой и даже не родители поссорившихся детей, а, как я теперь знаю, совсем нередко родители одной из сторон и ребенок с другой стороны. Ну вот так вот получается в нашем обществе!!! Потому что устраивать разборки с ребенком легче и точно успешнее, чем с родителями этого ребенка. Так считают многие родители, достаточно загуглить про это в интернете. К счастью, наше правосудие так не считает и реакция всегда не в пользу родителей, которые разбираются с чужими детьми. Но история моя не про разборки между родителями и чужими детьми ,и не даже не про ссоры между детьми, потому что фигурантам по четыре года. У кого есть дети этого возраста или старшего, я думаю, поймут, почему ни про разборки, ни про ссоры в этом случае говорить не приходится. В общем, история случилась в понедельник 14 октября в одном из дворов дома по Морскому проспекту. Мой сын (4 года) играл вместе с другим мальчиком на вид того же возраста, дети прыгали в кучу сухих листьев по-очереди, возились. Я еще подумала, мальчишки всегда найдут, как побаловаться и пошалить и была даже рада, что есть еще родители, которые разрешают своим детям прыгать в грязные листья, валяться и дурачиться, как я своему. Эх. В какой-то момент дети начали играть в догонялки, мой сын догнал сына мужчины и они повалились на землю. Вот тут я могу, конечно, что-то напутать, кто кого и как и что – я была на расстоянии наверное метров 20, а дети бегали то за деревом, то перед деревом, возились, игрались. Мой ребенок оказался сверху, видимо, придавив мальчика, который стал плакать и кричать. На что папа мальчика в один прыжок (был ближе) за капюшон куртки поднял в воздух и с силой швырнул на землю моего сына. Всё произошло в считанные секунды, я не успела среагировать и как-то повлиять на ситуацию. Я даже не сразу осознала, что произошло, стояла как вкопанная, пока не услышала, как мой сын начал орать (не плакать, не хныкать, орать на весь двор). Когда я подошла к своему ребенку, он был описанный, громко плакал и держался за шейку, объясняя, что дядя его поднял за капюшон.

Конечно, я стала успокаивать и говорить, что нельзя валить других деток, но дядя был вообще не прав, плохой дядя и так делать нельзя. Когда я успокоила ребенка, я хотела объясниться с мужчиной, что это не допустимое поведение взрослого мужчины по отношению к маленькому 4-летнему ребенку (да вообще, я думаю ко всем, но к хрупкому и маленькому в особенности), этого мужчины с сыном уже на площадке не было. Скрылись в неизвестном мне направлении. Вообще, я мало, что запомнила про этого мужчину и его мальчика, потому что все внимание было отвлечено яркозелеными кроссовками папы мальчика (и конечно игрой моего сына, я еще стояла и переживала, хоть бы на пацана не прыгнул, когда они сигали в эту кучу, но мой заяц был зайцем, мы ему не раз говорили ,что на других детей прыгать нельзя – он так аккуратно оббегал кучу и плюхался хохоча рядом с мальчиком). Про кроссовки: Очень яркими и очень зелеными (я таких ярких нигде и ни у кого не видела). Если читатели опуса, узнали героя передайте, пожалуйста, привет.

Мужчина, задумайтесь, что вы наделали и адекватно ли вы среагировали. А вот мне интересно, вам тоже была неприятна эта девочка, которая подбежала, и стала в воздух подбрасывать кучу сухих листьев с вашей горы, которые летели в глаза, в рот и куда не попадя на вашего мальчика и на моего тоже. Можете мне не рассказывать про воспитание ребенка, свои ошибки в воспитании я осознала еще, когда шла эти 20 метров к орущему сыну. А вот вы, мужчина, осознали, что сделали? Видимо, тоже да, потому что очень быстро скрылись, как последний трус, оставив орущего ребенка обмоченным и напуганным. Да, не вашего, чужого и, конечно же, я мать-дура.

А теперь про травму. На втором заходе про недопустимость валить чужих детей в этот же вечер, сын сказал, что он все понял. Но он упорно уже второй вечер звонит в пульт (типо телефон), вызывает полицию, и рассказывает про плохого дядю, который плохо поступил. Знайте, это я так пишу вроде бы как на позитиве. Но мы второй день в шоке и, конечно же, желаем вам добра, всяких благ и процветания. В прошлом моя семья жила в Бердске, городке с очень сильной гражданской позицией, возможно кто-то из управления образованием или психологов сможет поднять вопрос наверху о том, что очень нужны в садах, в школах разъяснительные беседы для родителей, про вот такие вот психологические моменты, когда родители разбираются с детьми или защищают своих детей от других маленьких детей.

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От редакции

А как вы бы себя повели в этой ситуации?

Аноним, 16 октября 2019 21:41
"интеллигентнейший центр науки и образования" - прям резануло сразу.
По теме: неадекватов много.
Папу того конечно тоже понять можно, хотя не стоило ему вот так убегать сразу.
Аноним, 16 октября 2019 22:12
Я как интелегентнейший психолог оплативший онлайн курсы и посмотрев только вступление этого курса, но получивший диплом имею теперь право везде крякать на правах психолога, высокомерного паразита, чувствующий свое превосходство над простым людом, которые выполняют физическую работу за то, что дадут.Этот ужчина в желтых кросовках просто трус, осознав что поступил плохо, быстро усверкал кросовками, предлагаю его найти и подбросить так чтоб он не только о..ся но и о...ся.
Аноним, 16 октября 2019 22:43

стеб засчитан
Гость, 16 октября 2019 21:50
Это всё про что?
Валера, 16 октября 2019 21:50
Переезжайте обратно скорей, от греха подальше. Не понятно что у этих ученых в голове. Так и убить могут.
Аноним, 16 октября 2019 21:58
Сразу видно Академики интелегенты, читать невозможно, много вступительного текста, но постараюсь осилить еще раз.
Мать-дура, 16 октября 2019 23:30
Прям об землю меня грохнули комментарии. Да, очень эмоционально, не спорю. Но теперь мне очевидно, что такое обращение с детьми является приемлемым в нашем обществе. Типо ничего не произошло, всё ОК, спасибо.

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