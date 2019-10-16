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Красота / Общество

Какие продукты сохраняют и продлевают молодость?

20:43 16.10.2019 Фото: pixabay.com
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По словам дерматолога, чтобы дольше оставаться молодым, необходимо съедать в пять раз больше жирных кислот омега-3, чем жирных кислот омега-6.

Какие продукты сохраняют и продлевают молодость?
Рыба сохранит вашу молодость

Дерматолог Яэль Адлер (Германия) советует не торопиться с дорогими кремами или косметическими операциями для получения антивозрастного эффекта. По ее мнению, в продлении молодости эффективно надлежащее питание.

Омоложение начинается в вашей тарелке, утверждает Яэль Адлер. Она убеждена, что диета может внести существенный вклад в продление молодости организма.

«Что очень важно для здорового и молодого организма, — это правильный баланс между омега-3 и омега-6 жирными кислотами», — констатирует эксперт на портале Focus Online.

По словам дерматолога, чтобы дольше оставаться молодым, необходимо съедать в пять раз больше жирных кислот омега-3, чем жирных кислот омега-6. Подобное соотношение жирных кислот предотвращает воспаление в организме, которое является главным врагом хорошего здорова и молодости. Воспаление заставляет кожу и тело стареть быстрее, а также расчищает путь для серьезных заболеваний, таких как рак, диабет или нарушения сердечно-сосудистой системы, поясняет эксперт.

Адлер рекомендует искать омега-3 кислоты в первую очередь в жирной морской рыбе. Помимо омега-3 жирных кислот противовоспалительное действие на организм оказывают такие специи, как куркума и чеснок, а также фрукты и овощи, такие как капуста, брокколи и ягоды. Их регулярное употребление также способствует продлению молодости.

Омега-6 кислоты, по словам эксперта, в основном содержатся в продуктах животного происхождения, например в мясе. Злоупотребление ими значительно увеличивает риск воспаления.

Помимо воспалительных продуктов, советует эксперт, следует как можно чаще отказываться от сахара, белой муки, коровьего молока.

«Большое количество молочных продуктов повышает риск появления прыщей, диабета, деменции. Чтобы получить достаточное количество аминокислот, содержащихся в молоке, лучше использовать кисломолочные продукты, такие как сыр или йогурт», — сказала Яэль Адлер.

Помимо этого дерматолог рекомендует обязательно употреблять пищевые волокна, которые положительно влияют на кишечную флору, — это еще одно важное условие для продления молодости.

«Любой, кто хочет оставаться молодым и здоровым в течение длительного времени, должен следовать рациону с высоким содержанием клетчатки. Растворимая клетчатка способствует размножению полезных кишечных бактерий. Человек с разнообразным микробиомом будет дольше оставаться молодым», — утверждает дерматолог.

Также для укрепления и улучшения кишечной флоры хороши так называемые «живые» продукты — кефир, хлебный квас, греческий йогурт, не обработанные химикатами растительные продукты.

Источник: МедикФорум

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