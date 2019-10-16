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Красота / Общество

Не хватает витамина красоты: посеченные кончики волос, ломкие ногти, нездоровый цвет лица

20:27 16.10.2019 Фото: Pixabay
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биотин? Витамин содержится в бобовых (горох), яичных желтках, орехах, овсянке, пшенице.

Не хватает витамина красоты: посеченные кончики волос, ломкие ногти, нездоровый цвет лица
«Витамин красоты» биотин: как его заполучить?

Посеченные кончики волос, ломкие ногти, нездоровый цвет лица – все это может говорить о нехватке биотина, водорастворимого витамина В7. Он делает волосы блестящими, ногти — крепкими, а кожу — красивой.

Биотин поддерживает восстановление и наращивание белков в клетках: он участвует в образовании кератиновых белков, основного компонента волос и ногтей, способствует восстановлению и обновлению тканей организма. Кроме того, как и все витамины группы В, биотин контролирует важные метаболические функции в организме, помогая ему получать энергию из пищи.

Биотин обеспечивает красивый цвет лица, создавая различные ферменты, участвующие в превращении длинноцепочечных жирных кислот, включая линолевую кислоту. Линолевая кислота является питательным веществом, которое регулирует водный баланс кожи. При ее нехватке кожа становится очень уязвимой к действию неблагоприятных факторов окружающей среды и болезней.

Кроме того биотин косвенно регулирует концентрацию глюкозы в организме и таким образом уравновешивает уровень сахара в крови. Влияет биотин и на нашу кровь, поддерживая процессы, которые обеспечивают ее свертываемость.

Сколько нам нужно биотина? По данным Немецкого общества питания (DGE), взрослые и подростки в возрасте 15 лет и старше должны ежедневно употреблять от 30 до 60 микрограммов водорастворимого витамина B7, чтобы удовлетворить свои потребности в биотине.

Как получать биотин? Витамин содержится в бобовых (горох), яичных желтках, орехах, овсянке, пшенице. Богатым источником биотина являются грибы: в 200 граммах грибов содержится 32 микрограмма биотина. Но еще больше биотина в субпродуктах: так, в 100 граммах говяжьей печени содержится до 58 микрограммов биотина.

Чем грозит дефицит биотина? Дефицит «витамина красоты» может возникать из-за болезней желудочно-кишечного тракта, алкогольной зависимости, курения. Последствиями такого недостатка могут быть:
депрессия,
проблемы с кожей: покраснение, шелушение или нарушение выработки кожного сала,
усталость,
тошнота,
боль в мышцах,
усталость,
анорексия,
бледность,
выпадение волос и ломкость ногтей,
воспаление носа, горла, трахеи, бронхов, слизистой оболочки желудка и кишечника.
Уровень биотина может быть определен врачом в сыворотке крови и моче. В случае дефицита он назначит дополнительный прием витамина.

Источник: МедикФорум

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