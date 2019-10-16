Черные пятна на ногтях сигнализируют о раке

Некоторые симптомы на ногтях могут также указывать на такие заболевания, как грибок ногтей, псориаз или даже рак кожи.

Если ноготь раскалывается вдоль, это часто говорит о его избыточной сухости

Продольные бороздки, желтые, белые или ломкие ногти: за сменой состояния ногтевых пластин часто стоят безвредные причины. Но некоторые симптомы могут также указывать на такие заболевания, как грибок ногтей, псориаз или даже рак кожи.

Потрескавшиеся или ломкие ногти. Частое мытье посуды руками без перчаток, использования средств для снятия лака или незащищенного обращения с моющими средствами, делают ногти пересушенными и хрупкими: они могут начать быстро трескаться и ломаться.

Расколовшийся ноготь. Если ноготь раскалывается вдоль, это часто говорит о его избыточной сухости. Другие причины включают дефицит питательных веществ (например, железо) или дисфункции щитовидной железы.

Расщепление на горизонтальные слои. Верхний слой ногтя отделяется — данное явление часть встречается при заболеваниях атопической формы (атопический дерматит). Чрезмерный контакт с водой или моющими средствами, а также дефицит железа или кальция также могут стать причиной проблемы.

Желтизна. При регулярном употреблении сигарет ногти указательного и среднего пальца желтеют. Лучшая профилактическая мера, а также лечение: бросить курить. Кроме того, может помочь натирание пальцев лимонным соком.

Желтоватые пятна. Если ногтевая пластина становится шершавой, словно шелушится, и на ней появляются желтоватые пятна, это может указывать на грибок ногтя, а также на псориаз.

Белые пятна. Пятнышки и полоски белого цвета на ногтях могут возникать по разным причинам, в том числе из-за грибковой инфекции. Общая белая окраска ногтей иногда оказывается знаком хронического заболевания печени.

Черные пятна. Зачастую указывают на синяк под ногтем, основной причиной которого является травма. Но если черный цвет под ногтем не бледнеет и сохраняется длительное время, это может быть опасным симптомом, в частности, меланомы (рак кожи).

Продольные канавки. Продольные канавки, из-за которых ногти кажутся ребристыми, могут быть врожденными. Но также могут говорить о псориазе, возрастном уменьшении кровотока в конечностях, а также о нарушении обмена веществ или пищеварения.

Ногти как ложки (койлонихия). Подобные ложке ногти часто бывают связаны с заболеваниями щитовидной железы, алкоголизмом, недостатком витамина В2 или железа в организме.

Побелевшие или посиневшие ногти и верхняя фаланга пальца. Это возможный признак проблем с кровообращением, сердечной недостаточности, заболевания легких, снижения кислорода в крови. Побелевшие кончики пальцев также могут быть связаны с синдромом Рейно.

Коготь вместо ногтя. Подобные когтям ногти возникают из-за деформации ступней или пальцев ног (вальгусная деформация), плохо подобранной обуви или нарушения кровообращения.

Источник: МедикФорум