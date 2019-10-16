Чтобы дети не падали из окон: новые правила строительства примет Минстрой

Согласно вносимым изменениям, будет установлена обязательность применения систем безопасности при проектировании оконных блоков для предотвращения их открывания детьми и предупреждения случайного выпадения.

Разработаны новые меры профилактики против выпадения детей из окон при строительстве зданий

Министерство строительства РФ до конца этого года внесет изменения в правила по строительству в целях профилактики выпадения детей из окон, сообщается на сайте Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«Согласно ответу, поступившему из Минстроя России, в Своды правил будет внесен ряд изменений и дополнений. В частности, планируется строго определить высоту ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли, которая должна будет составлять не менее 1,2 метра; при этом внутренние лестницы должны будут иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 метра», — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно вносимым изменениям, будет установлена обязательность применения систем безопасности при проектировании оконных блоков для предотвращения их открывания детьми и предупреждения случайного выпадения.

«Я очень надеюсь, что изменения, которые планирует внести Минстрой, это лишь один из первых шагов к решению проблемы выпадения детей из окон, потому что нерешенных вопросов еще много. Например, принимаемые меры коснутся только новостроек, а как же вторичное жилье, там тоже живут дети. Соответствующие предложения мы направляли и в адрес Правительства РФ, Государственной думы, Совета Федерации, ряда ведомств, способных повлиять на ситуацию, рассчитываем на скорейшее принятие комплекса мер», — приводятся слова Кузнецовой.

Инициативы уполномоченного обусловлены ежегодным ростом гибели детей при выпадении из окон. По данным региональных омбудсменов, в 2017 году таким образом пострадали 848 детей, в 2018 году — 905 детей, а в 2019 году данный показатель уже составил более 100 детей, включая 15 погибших.

Для решения вышеупомянутой проблемы Кузнецова, в частности, предлагает ужесточить ответственность за нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов и внести соответствующие изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, установив штраф до 1 миллиона рублей.

По мнению уполномоченного, в вопросе профилактики выпадения детей из окон не следует ограничиваться только совершенствованием законодательства — не менее важно максимальное информирование родителей о возможных опасностях, подстерегающих детей в быту. Так, омбудсмен предложила размещение социальной рекламы в квитанциях на оплату коммунальных услуг.

Источник: РАПСИ