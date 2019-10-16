В недостроенную и замерзающую 6-этажку готовятся дать тепло в Бердске

Уже 17 октября в доме №11 на ул. К. Маркса опрессуют систему отопления и подпишут договор на обслуживание. Со дня на день Росстройнадзор примет новостройку в эксплуатацию.

Скоро в доме №11 на ул. К. Маркса станет тепло

Жители дома №11 на ул. К. Маркса в Бердске надеются на оптимистичный сценарий развития событий: в ближайшие дни в их квартирах с большой долей вероятности появится тепло. Во всяком случае запущенный в недостроенной 6-этажке маховик движется в «теплом» направлении.

Возможно, уже 17 октября Комбинат бытовых услуг подпишет договор с управляющей компанией «Вымпел Сервис» о поставе теплоносителя. Дольщики, купившие квартиры в еще не сданном в эксплуатацию доме, пока мерзнут. А 18 октября в Бердске выпадет снег и температура упадет до нулевой отметки, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Первоначально решили, что проект соглашения об оплате отопления по инициативе директора УК «Вымпел Сервис» Николая Яковченко появится 14 ноября. Но ему понадобилось на разработку документа больше времени, так как юрист управляющей компании в отпуске. Договориться о соглашении удалось 11 октября на встрече дольщиков с коммерческим директором КБУ Семеном Лапицким, представителем застройщика ПСК «Капитал» Андреем Кудиновым, директором УК «Вымпел Сервис» и вице-мэром по строительству и городскому хозяйству Владимиром Захаровым. После вмешательства чиновников дело сдвинулось с мертвой точки.

— С соглашением работаем, надеюсь, что завтра до обеда уже будет результат. Пока вырисовывается положительный результат. Сейчас идут переговоры между УК и «Вымпел» и ПСК «Капитал». До утра у них должно быть документальное решение, которое не будет сдерживать нас, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 16 октября, Семен Лапицкий.

По его словам, необходимую работу провели, сейчас «мяч» на стороне УК и ПСК. Речь идет о договоре на обслуживание «Вымпелом» 6-этажки, построенной «Капиталом» еще три года назад. Хотя КБУ уже дал добро на опрессовку оборудования в доме №11 на ул. К. Маркса перед запуском отопления.

— Как только будут готовы, во-первых, технологические системы, во-вторых, документы, тепло дадим, — заверил Лапицкий.

Он пояснил, что соглашение, которое разрабатывает Яковченко, касается жителей. А с КБУ после этого «Вымпел» заключит договор на поставку ресурса. Как бы то ни было, опрессовка дома перед запуском тепла назначена на 17 октября.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», подписание соглашения между УК и жильцами произойдет без актов передачи ключей, как планировали ранее. Оказалось, что на стройку запрещено пускать посторонних. Поэтому договор будет заключен с дольщиками на основании прав собственности. И с таким вариантом согласились все владельцы квартир.

По словам руководителя инициативной группы жителей Антона Седова, удалось обзвонить всех и получить их согласие, в том числе перекупщиков. Сейчас дом заселен на половину. Из 60 квартир 32 обитаемы.

Андрей Кудинов подтвердил, что уже 18 октября Росстройнадзор приедет принимать новостройку в эксплуатацию. И сейчас на шестом этаже, отданном под мастерские, ускоренными темпами ведутся работы. Напомним, что именно эта надстройка стала камнем преткновения при сдаче дома — этаж не был предусмотрен первоначальным проектом.

— У нас сейчас, конечно, холодно. У кого-то теплые полы, кто-то пользуется обогревателями. Спасаются, как могут, — рассказали жители дома №11 на ул. К. Маркса.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров считает, что в сложившейся ситуации виноват застройщик, у которого не хватило денег на достройку дома.

По словам Захарова, у дольщиков и покупателей есть еще один вариант получить тепло, если провалится обсуждаемая история с соглашением между УК и собственниками, договорами УК с ПСК и КБУ. Это создание жилищно-строительного кооператива. В этом случае все проблемы решаются одним документом — договором ЖСК и КБУ на поставку услуг. Но жители категорически против такой формы, поскольку опасаются, что долги застройщика, в том числе и по налогам, лягут на их плечи.