Уволенная за объяснение сути сказки «Конек-Горбунок» воспитательница пошла работать уборщицей

После потери работы 60-летняя воспитательница пыталась трудоустроиться в другие детские сады, но получила отказ. В итоге сейчас трудится уборщицей во Дворце детского творчества.

Рассказала сказку — уволили с работы, воспитателя детского сада

Воспитателя уволили, а вопросы остались. Скандал с увольнением педагога детского сада за объяснение фразы «посадить на кол» обсуждают по всей стране: кто-то осуждает воспитателя, кто-то — родителей.

Аллу Елпашеву, воспитателя с тридцатилетним стажем, уволили из дошкольного учреждения по причине «психического насилия над детьми». По версии расследующей случай комиссии, насилие произошло во время чтения сказки Ершова «Конек-горбунок».

«Кол пройдет через все тело!»

60-летняя Алла Алексеевна Елпашева лишилась работы в детском саду «Сказка» на основании служебного расследования. Статья 336 Трудового кодекса, пункт 2: «Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника».

Комиссия пришла к выводу, что действия воспитателя отразились на психическом здоровье детей. Педагог обратилась в Таганрогский городской суд и потребовала признать приказ о ее увольнении незаконным. Ей отказали.

В тот злополучный день Алла Елпашева вышла на работу после длительного перерыва. Больше трех месяцев она лечилась: ей сделали операцию в Санкт-Петербурге.

«В группе подготовки к школе было семь новых детей, и один из них спросил, что такое „посадить на кол“, — вспоминает Алла Алексеевна. — Я уважаю личность ребенка и ответила. Одним предложением! Я никакого психического насилия над детьми не совершала, а выполнила свои обязанности в соответствии с планом работы. Литературу для детского сада утвердил Федеральный институт развития образования, произведения „Конек-горбунок“, „Сказка о мертвой царевне и семи богатырях“, „Слепая лошадь“ входят в этот перечень. В методических рекомендациях написано, что воспитатель обязан провести словарный разбор непонятных для детей слов, которые сейчас не используются. Что я и сделала».

Директор сада Татьяна Антоненко в суде привела другую цитату: «Представьте, как кол пройдет через все тело, что происходит с человеком, которого садили на остро заточенный кол, и он умирал, потому что кол медленно, глубоко протыкал все внутренние органы и добирался до головы».

Воспитанники группы — особенные дети. Они страдают нарушениями опорно-двигательного аппарата, многие — инвалиды с особым неврологическим статусом, эмоционально неустойчивые. По словам родителей, дети тяжело восприняли слова воспитателя.

«У ребенка появились резкие перепады настроения, истерики, навязчивый страх смерти, страх наказания, темноты и тревожность, отказ идти в детский сад», — объяснил один из родителей в суде.

В качестве свидетеля выступил и другой родитель: «Дочь мне сказала: „Давай с тобой прощаться, я скоро умру“. Свои страхи она объяснила тем, что читали в детском саду сказку и рассказали, как кол выходит через кишки и мозги человека. Спрашивала, больно ли это».

Родители обратились к руководству учреждения с просьбой оградить их детей от психического насилия со стороны воспитателя.

В эту группу Аллу Елпашеву перевели из другой, младшей: летом 2018 года на нее уже жаловались родители, попросили сменить педагога.

«Проводила обряды изгнания дьявола»

Алла Алексеевна читала много, но выяснилось, что она чересчур эмоционально раскрывала глубину рассказов.

Со слов директора Татьяны Антоненко, на заседании судья пошла на эксперимент: попросила воспитательницу прочитать отрывок из произведения дошкольной программы. Алла Елпашева выбрала «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях».

Истец прочитала произведение Пушкина выразительно, особенно выделив вот это место: «В той норе, во тьме печальной, гроб качается хрустальный на цепях между столбов. Не видать ничьих следов вкруг того пустого места, в том гробу твоя невеста».

«Теперь и я буду бояться выключать свет на ночь», — прокомментировала судья.

В суде свидетели указали на другие, по их мнению, странности педагога.

«Воспитатель сказал моей дочери, что у нее некрасивые зубы, поэтому ей нельзя улыбаться, — рассказала в суде мама дошкольницы. — Говорила, что нужно есть селедку, чтобы изгнать дьявола. Другая мама говорила, что Алла Алексеевна зажигает свечи в помещении группы. Запах свечей по утрам она слышала, когда приводила ребенка в детсад».

«Воспитатель А. А. Елпашева акцентировала внимание на боли, страхе, а не на дружбе, любви, добре, — заявили в суде коллеги Елпашевой. — Она хотела подменить детям мотивацию, мотивировать их страхом, болью, наказанием. Сказка „Конек-горбунок“ показывает, что с помощью отваги, дружбы, героизма, отзывчивости можно добиться чего-то хорошего, именно на этом нужно акцентировать внимание детей».

«Уволим вас по другому поводу!»

После потери работы 60-летняя воспитательница пыталась трудоустроиться в другие детские сады, но получила отказ. В итоге сейчас трудится уборщицей во Дворце детского творчества.

Фотографироваться со шваброй Алла Алексеевна наотрез отказалась. На встречу с нами она пришла с макияжем, аккуратной прической, в стильных очках. Увольнение педагог считает незаконным, так как работодатель не доказал, какой вред здоровью детей она нанесла.

«В магазинах продаются куклы вместе с гробами и всеми сопутствующими атрибутами, это тоже на меня будете вешать?» — возмущается Елпашева.

Главной причиной своего увольнения Алла Алексеевна считает вовсе не интерпретацию фразы из «Конька-горбунка», а неприязненные отношения с заведующей детсада.

«Человек недоплачивал мне зарплату, старался в деньгах обрезать, я жаловалась во все инстанции, — объясняет педагог. — Хотели перевести меня из специализированной группы в обычную. Но я обратилась в инспекцию по труду Ростовской области, в итоге меня оставили на прежнем месте работы. На это руководитель мне сказала: „Не волнуйтесь, уволим вас по другому поводу!“»

Алла Алексеевна рассказала, что делала до шести творческих проектов за квартал, не считая работы с родителями, поэтому получала неплохую для воспитателя зарплату: 18-19 тысяч рублей в месяц. Сейчас она получает 9 тысяч рублей. Оклад маленький и не может обеспечить выплату ее ипотеки.

Напоследок она добавляет: «У меня брат — подполковник ФСБ в запасе. Мой прадед, дед Семен, в Первую мировую войну был награжден Георгиевским крестом. И я — воин!»

«Постоянно жаловались на воспитателя»

Заведующая детским садом № 43 Татьяна Антоненко сегодня отвечает на звонки со всех уголков России.

«Звонили журналисты из Кемеровской области, просили комментарий, — рассказывает она. — А представитель политика Владимира Жириновского и вовсе требовал немедленно восстановить воспитателя на работу!»

Заведующая детсадом пригласила для беседы с корреспондентом АиФ.ru бухгалтера предприятия, чтобы подтвердить тот факт, что все материальные обязанности перед Аллой Алексеевной исполнены.

«Жалобы родителей на педагога поступали часто, — продолжает разговор руководитель детсада Татьяна Антоненко. — Родители таких детей особенно трепетно относятся к воспитанию, потому что они много сил тратят на коррекцию ребенка, восстановление. Дети — инвалиды, многие не ходят без опоры. Есть те, кто с неврологическим статусом и имеет несколько диагнозов. Поэтому, когда человек перечёркивает усилия родителей и приносит вред, взрослые просят о замене педагога. Мое объяснение действий Аллы Алексеевны состоит в том, что она выгорела как педагог, не повышала сво. квалификацию. Есть акт служебного расследования, в котором отражено, что человек профессионально не отвечает требованиям данной аудитории».

На мой вопрос о том, как на сайте детсада появились благодарности родителей в адрес Аллы Алексеевны, руководитель детсада отвечает: «Эти вопросы поднимались в зале суда, объяснения есть в судебном решении. Родители свидетельствовали, что педагог в вечернее время приходила к ним в гости домой и просила написать ей благодарность. Некоторые писали, другие плохо реагировали на действия педагога».

Заведующая подчеркивает: «Дело не в том, что она прочитала сказку, а в том, как она ее прочитала и какие слова подобрала для объяснения выражения „посадить на кол“. Существуют методические рекомендации по поведению с такими детьми, которые педагог постоянно нарушал. Например, если человек умер, то говорим, что он на облачке. А рассказывать о том, как протыкаются органы, как человек страдает, какими криками сопровождается, — наверное, эти подробности лишние».

«Не придирайтесь к „Коньку-горбунку“»

Кандидат медицинских наук, врач-психиатр высшей категории Ольга Бухановская поделилась с своим видением ситуации:

«Если есть претензии к воспитателю как к профессионалу, то не надо придираться к „Коньку-горбунку“. Скажите честно, что она много сделала профессиональных ошибок, и расстаньтесь с человеком.

Но не исходить из того, что родителям не нравится, что сказал учитель, как интерпретировал сказку. Родители разве великие воспитатели? Может, не нужно влезать туда, где ты не специалист? Сегодня родителям не нравится, как пересказали сказку, завтра не понравится, как посмотрели на ребенка.

Детям нужно отвечать доступным языком. То, что сказала воспитатель… Я не вижу, что это чрезмерно жестоко и может вызвать психологическую травму. Но учитывая, что это учреждение для особых воспитанников, возможно, этим детям нужно было дать толкование проще. Я бы сказала так: посадить на кол — это когда человека наказывают с помощью острой палки, очень сильное, болезненное наказание. В русских сказках всегда идет борьба между добром и злом, где всегда побеждает добро. То, что некоторые родители и чиновники придают какое-то чрезмерное значение тем или иным фразам, из-за которых увольняют человека, на мой взгляд, неправильно».

Источник: АиФ