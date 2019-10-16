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Белый рояль в честь Дмитрия Хворостовского установили в аэропорту Красноярска

17:25 16.10.2019 Фото: pixabay.com
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Сыграть на рояле может любой человек, главное — соблюдать правила использования инструмента и не вредить ему.

Белый рояль в честь Дмитрия Хворостовского установили в аэропорту Красноярска

Белый рояль в честь выдающегося баритона Хваростовского — знак памяти о певце

Белый рояль установили в аэропорту Красноярска в честь дня рождения выдающегося баритона Дмитрия Хворостовского, сообщает пресс-служба аэропорта.
«В Международном аэропорту Красноярск в зоне прилета на первом этаже установили белый рояль. Музыкальный инструмент появился в честь присвоения аэропорту имени оперного певца Дмитрия Хворостовского ко дню рождения великого артиста», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что инструмент Yamaha появился в порту 9 октября, однако не использовался – была проведена финальная настройка. Сыграть на рояле может любой человек, главное — соблюдать правила использования инструмента и не вредить ему.
В конце мая указом президента РФ Владимира Путина международному аэропорту Красноярск было присвоено имя оперного певца Дмитрия Хворостовского по итогам общенационального конкурса «Великие имена России».
Дмитрия Хворостовского не стало в 2017 году. Он умер после продолжительной болезни. 16 октября великому артисту исполнилось бы 57 лет. Одна капсула с частью его праха захоронена в Москве, вторая заложена в основание мемориального комплекса в Красноярске. Именем Хворостовского назван красноярский театр оперы и балета, где он начинал карьеру, музыкальная школа, самолет.
С 16 по 26 октября впервые в Красноярске пройдет фестиваль Дмитрия Хворостовского, учрежденный при участии родителей выдающегося оперного певца.
 Источник: РИА Новости
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