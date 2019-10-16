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«Красивые» номера через портал госуслуг будет продавать МВД

17:51 16.10.2019 Фото: Pixabay
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При этом, согласно предложению, на портале можно будет организовать выбор «красивых» номеров с повторяющимися цифрами, буквами и любых других из числа свободных номеров.

Красивые номера через портал госуслуг будет продавать МВД
МВД РФ предложило осуществлять выбор и покупку госномеров при регистрации автомобиля через платформу портала госуслуг

МВД РФ предложило осуществлять выбор и покупку госномеров при регистрации автомобиля через платформу портала госуслуг. Об этом сообщил начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Мишуров на заседании круглого стола в преддверии пленарного заседания Всероссийского семинара-совещания руководителей подразделений Госавтоинспекции.

«Мы придерживаемся того, чтобы данный механизм [выбор и покупка госномеров] был сделан, опять же, через четко фиксированную пошлину повышенную. Субъекты, по аналогии с транспортным налогом, могут получить право увеличивать или уменьшать базовую пошлину, исходя из особенностей, и определять какой-то объем серий, которые, как они считают, могут вызвать повышенный интерес граждан. И, опять же, делать это все через единый портал [госуслуг]. Это мы предлагаем, позиция МВД в Минэкономразвития ушла», — сказал он.

При этом, согласно предложению, на портале можно будет организовать выбор «красивых» номеров с повторяющимися цифрами, буквами и любых других из числа свободных номеров.

Минэкономразвития, по словам Мишурова, предлагает другой путь реализации возможности выбора и приобретения номеров — аукционы. Однако МВД сомневается в эффективности проведения процедур через аукцион, который будет занимать порядка 30 дней. «У них там много мыслей, но, опять же, они разбиваются о то, что практически это работать не будет. < …> Мы говорим о том, что в любом случае надо фиксировать реальную цену этого знака. < …> Надо начинать с того, чтобы не получилось, что какой-то быстрый Вася все купил, а потом быстренько в 10-40 раз дороже [продал]», — прокомментировал он.

Мишуров отметил, что приобретение госномеров именно через портал госуслуг будет наиболее удобным и, главное, безопасным для покупателя. Обсуждение вопроса представителями МВД и Минэкономразвития состоится 24 октября.

«[Необходимо обеспечить] возможность покупки требуемого номера любому человеку, не тому, кто прибежал быстро и скупил все», — сказал он. «Кривые процессы с участием перекупщиков чреваты отменой покупки при выявлении нарушений, отметил он.

Источник: ТАСС

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