Сколько лет Бердску?

Официально за год основания города признан 1716-й. Таким образом, в 2020 году Бердск отметит 304-й день рождения. Кто-то предлагает вести отчет с 1941 года, когда селу Бердскому присвоили статус города. В музее есть свидетельства строительства и жизни Бердского острога.

Бердск, перешагнувший рубеж в 100 тыс. населения, приобрел статус крупного города

1716 год является официальной «датой» основания Бердска. Она упоминается во всех муниципальных документах, с нее начинается рассказ о городе на сайте бердской мэрии.

Как гласят исторические хроники, для отражения набегов воинственных кочевников и в качестве опорного пункта для дальнейшего продвижения русских по Сибири в устье Берди был заложен Бердский острог.

Из очерка Федотова:

«Строили все лето, и к ноябрьским заморозкам стены деревянной крепости уже возвышались на крутом берегу Берди. Строить острог помогали «конные посошные» и пешие крестьяне за 30-40 алтын в месяц плюс провиант. Местоположение было выбрано удачное. Треугольник суши, на котором воздвигнули острог, омывался водами Оби и Берди, с третьей стороны к острогу, обнесенному рвом и земельным валом, подступал вековой сосновый бор. Трехсаженные стены острога, дозорные башни и гарнизон из 50 служилых людей при двух пушках были надежной защитой от кочевников, вооруженных луками и копьями».

Через Бердскую земскую и судную избу осуществлялось управление деревнями, подчиненными Бердскому ведомству, входившему в состав Кузнецкого уезда. Бердский острог, как предполагают, стал неотъемлемой частью покорения Сибири, которую начал казачий атаман Ермак на полтора столетия раньше в пользу Русского государства.

В Бердском историко-художественном музее есть косвенные свидетельства того, что город берет начало именно в 1716 году, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заведующая отделом развития музея Марина Янеева.

— Историк Леонид Федотов первым обозначил 1716 год со ссылками на конкретные исторические документы. У него есть такие упоминания 1717-1718 годов, как «в прошлом году в Бердском остроге произошло то и то». На основании подобных документов и сделали вывод о времени сооружения Бердского острога, — прокомментировала Марина Анатольевна.

По ее словам, скрупулезно собирали информацию о начале Бердска к празднованию 300-летия города в 2016 году. К юбилею музей издал специальный сборник по истории Бердска, куда вошли воспоминания, исторические очерки и научные работы. Они не позволяют сомневаться во времени сооружения Бердского острога.

Из очерка Федотова:

«В марте 1717 года приказчик Бердского острога Иван Буткеев доносил кузнецкому коменданту В. Синявину: «Едут вверх по Оби мимо Бердского острога многие люд, с женами и детьми и в Бердском остроге те не явятся, какие люди и куда едут, и про то мне не ведомо». Одними из первых, хотя и ненадолго, в Бердский острог пришли браться Петр и Андрей Мамаевы. Алексей Исаков слышал от родителей, что они пришли сюда из Устюга… Территория Бердского ведомства была весьма обширна. В нее входили земли по Берди и правому и левому берегу Оби… Через Бердскую Земскую и Судную избы осуществлялось управление деревнями, подчиненными Бердскому ведомству. Сам острог подчинялся Кузнецкой воеводской канцелярии. Ко времени 1 ревизии /1719-1722/ в Бердском ведомстве насчитывалось 433 двора и 1582 ревизской души. (К ревизским душам относилось лишь мужское население, облагаемое налогами и податями — прим. автора)… В семье крестьянина Бердского острога Степана Деда было 11 мужчин, у Ивана Аврамова – 9, у Ивана и Степана Епалешиных – 13. Помимо того, в семьях были представители женского пола, и зачастую их было не меньше мужчин».

Именной указ, данный Екатериной II сенату 12 мая 1783 года, гласил: «О бытии губернского города Колыванской губернии в Бердском остроге с наименованием оного Колыванью». В состав Колыванской губернии вошли 5 уездов: Колыванский, Семипалатинский, Бийский, Кузнецкий и Красноярский. В 1797 году Колыванская губерния была упразднена, территория ее вошла в состав Тобольской губернии. С Бердска название Колывань было снято, и он стал именоваться волостным селом Бердское (Бердск).

В 1925 году село Бердское становится центром Бердского района. В 1926 году в районе было 24 сельских совета и 66 населенных пунктов, в 1930 году, соответственно, 25 и 118. А 9 февраля 1941 года советское правительство присвоило Бердску статус города после того, как в село были эвакуированы заводы с оккупированных фашистами территорий. Некоторые бердчане считают правильным датой рождения города последний факт. В этом случае в 2020 году Бердск отметит всего 79 лет. Но оппоненты не согласны вычеркнуть из истории города почти два века жизни предков нынешних горожан.