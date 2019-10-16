Запах для вора: Опасного «Скунса» из-за воровства воды пустил в теплосеть КБУ Бердска

Странное объявление появилось на дверях многоквартирных домов Бердска. Его содержание гласит, что Комбинат бытовых услуг Бердска в течение всего отопительного сезона 2019-2020 годов в целях защиты трубопроводов системы теплоснабжения от биологической коррозии будет применять биоцидный комплекс «Скунс-01», предназначенный для обработки сетевой воды.
— Убедительная просьба не использовать воду в бытовых целях. Внимание: биоцидный комплекс «Скунс-01» относится к веществам III класса опасности! Категорически не рекомендуется использовать сетевую воду для приготовления пищи и кормления животных, так как могут возникнуть проблемы с микрофлорой желудка. При появлении резкого медицинского запаха или запаха хлора, немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу по телефону: 5-05-17, — призывает автор обращения.
Такое же объявление на своем сайте разместил Комбинат бытовых услуг.
Стоит отметить, что «вонючка» для воды применяется с целью максимально возможного снижения несанкционированного слива воды в закрытых системах теплоснабжения. Однако назревает вопрос: неужели жители Бердска настолько «провинились», что коммунальщики пустили «скунса» в воду.
Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора Комбината бытовых услуг Бердска по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко, воду из теплоснабжения воруют: управляющие компании и организации используют воду на бытовые нужды, горожане моют машины. Чтобы пресечь незаконное потребление воды, в нее запустили «Скунса».
— Это средство запускается в систему теплоносителя. Эта вода в принципе не предназначена для бытовых нужд. У нас гигантские подпитки на котельных. Банально говоря, происходит воровство воды из системы теплоснабжения. Теперь вода не подходит для бытовых нужд, у нее резкий запах. Это средство используют по всей России. Техническая вода — не используется для бтовх нужд, воду пить из батарей нельзя, — прокомментировал Александр Алексеенко.
справка
«Скунс-01» – это порошок, состоящий из йодосодержащих органических веществ, соединений натрия и других оригинальных компонентов. Особенностью реагента является резкий, неприятный специфический запах (напоминает запах «карболки»), отбивающий желание использовать сетевую воду в бытовых целях.
Основное назначение «Скунс-01»: Для снижения скорости развития биологической коррозии теплообменного оборудования, трубопроводов и т.д.; для обработки теплоносителя (сетевой воды) с целью снижения несанкционированного слива из систем отопления в закрытых тепловых сетях; для подавления таксонометрических групп микроорганизмов за счет понижения селективных свойств микрофлоры.
А в случае прорыва - это в любом случае авария, и последствия обычно такие, что запах тут явно не решающую роль имеет
Странный вопрос.
Никогда даже мыслей не возникало использовать воду из батарей. Хотя кстати возможность то имеется сделать это легко.
То есть мне вот лично, вообще фиолетово чего КБУ там будет добавлять в воду для отопления - мне не обидно даже.