Запах для вора: Опасного «Скунса» из-за воровства воды пустил в теплосеть КБУ Бердска

Управляющие компании и предприятия используют технологическую воду для бытовых нужд. Чтобы остановить «воришек» коммунальщики испортили запах и состав воды. На качество питьевой воды «Скунс» не повлияет.

Биоцидный комплекс «Скунс-01®» относится к веществам III класса опасности

Странное объявление появилось на дверях многоквартирных домов Бердска. Его содержание гласит, что Комбинат бытовых услуг Бердска в течение всего отопительного сезона 2019-2020 годов в целях защиты трубопроводов системы теплоснабжения от биологической коррозии будет применять биоцидный комплекс «Скунс-01», предназначенный для обработки сетевой воды.

— Убедительная просьба не использовать воду в бытовых целях. Внимание: биоцидный комплекс «Скунс-01» относится к веществам III класса опасности! Категорически не рекомендуется использовать сетевую воду для приготовления пищи и кормления животных, так как могут возникнуть проблемы с микрофлорой желудка. При появлении резкого медицинского запаха или запаха хлора, немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу по телефону: 5-05-17, — призывает автор обращения.

Такое же объявление на своем сайте разместил Комбинат бытовых услуг.

Стоит отметить, что «вонючка» для воды применяется с целью максимально возможного снижения несанкционированного слива воды в закрытых системах теплоснабжения. Однако назревает вопрос: неужели жители Бердска настолько «провинились», что коммунальщики пустили «скунса» в воду.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора Комбината бытовых услуг Бердска по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко, воду из теплоснабжения воруют: управляющие компании и организации используют воду на бытовые нужды, горожане моют машины. Чтобы пресечь незаконное потребление воды, в нее запустили «Скунса».

— Это средство запускается в систему теплоносителя. Эта вода в принципе не предназначена для бытовых нужд. У нас гигантские подпитки на котельных. Банально говоря, происходит воровство воды из системы теплоснабжения. Теперь вода не подходит для бытовых нужд, у нее резкий запах. Это средство используют по всей России. Техническая вода — не используется для бтовх нужд, воду пить из батарей нельзя, — прокомментировал Александр Алексеенко.

справка

«Скунс-01» – это порошок, состоящий из йодосодержащих органических веществ, соединений натрия и других оригинальных компонентов. Особенностью реагента является резкий, неприятный специфический запах (напоминает запах «карболки»), отбивающий желание использовать сетевую воду в бытовых целях.

Основное назначение «Скунс-01»: Для снижения скорости развития биологической коррозии теплообменного оборудования, трубопроводов и т.д.; для обработки теплоносителя (сетевой воды) с целью снижения несанкционированного слива из систем отопления в закрытых тепловых сетях; для подавления таксонометрических групп микроорганизмов за счет понижения селективных свойств микрофлоры.