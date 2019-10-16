16.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

Запах для вора: Опасного «Скунса» из-за воровства воды пустил в теплосеть КБУ Бердска

17:00 16.10.2019, Марина Волкова Фото: pixabay
4 1

Управляющие компании и предприятия используют технологическую воду для бытовых нужд. Чтобы остановить «воришек» коммунальщики испортили запах и состав воды. На качество питьевой воды «Скунс» не повлияет.

Запах для вора: Опасного Скунса из за воровства воды пустил в теплосеть КБУ Бердска
Биоцидный комплекс «Скунс-01®» относится к веществам III класса опасности

Странное объявление появилось на дверях многоквартирных домов Бердска. Его содержание гласит, что Комбинат бытовых услуг Бердска в течение всего отопительного сезона 2019-2020 годов в целях защиты трубопроводов системы теплоснабжения от биологической коррозии будет применять биоцидный комплекс «Скунс-01», предназначенный для обработки сетевой воды.

— Убедительная просьба не использовать воду в бытовых целях. Внимание: биоцидный комплекс «Скунс-01» относится к веществам III класса опасности! Категорически не рекомендуется использовать сетевую воду для приготовления пищи и кормления животных, так как могут возникнуть проблемы с микрофлорой желудка. При появлении резкого медицинского запаха или запаха хлора, немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу по телефону: 5-05-17, — призывает автор обращения.

Такое же объявление на своем сайте разместил Комбинат бытовых услуг.

Стоит отметить, что «вонючка» для воды применяется с целью максимально возможного снижения несанкционированного слива воды в закрытых системах теплоснабжения. Однако назревает вопрос: неужели жители Бердска настолько «провинились», что коммунальщики пустили «скунса» в воду.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора Комбината бытовых услуг Бердска по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко, воду из теплоснабжения воруют: управляющие компании и организации используют воду на бытовые нужды, горожане моют машины. Чтобы пресечь незаконное потребление воды, в нее запустили «Скунса».

— Это средство запускается в систему теплоносителя. Эта вода в принципе не предназначена для бытовых нужд. У нас гигантские подпитки на котельных. Банально говоря, происходит воровство воды из системы теплоснабжения. Теперь вода не подходит для бытовых нужд, у нее резкий запах. Это средство используют по всей России. Техническая вода — не используется для бтовх нужд, воду пить из батарей нельзя, — прокомментировал Александр Алексеенко.

справка

«Скунс-01» – это порошок, состоящий из йодосодержащих органических веществ, соединений натрия и других оригинальных компонентов. Особенностью реагента является резкий, неприятный специфический запах (напоминает запах «карболки»), отбивающий желание использовать сетевую воду в бытовых целях.

Основное назначение «Скунс-01»: Для снижения скорости развития биологической коррозии теплообменного оборудования, трубопроводов и т.д.; для обработки теплоносителя (сетевой воды) с целью снижения несанкционированного слива из систем отопления в закрытых тепловых сетях; для подавления таксонометрических групп микроорганизмов за счет понижения селективных свойств микрофлоры.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пьете воду из батарей?

Аноним, 16 октября 2019 17:09
А если батарею прорвет? Например батареи летом поменяли и что-то не очень тщательно закрутили? Это получается у человека вся квартира Скунсом провоняет??????? Я в шоке!!!!!!
Аноним, 16 октября 2019 17:27
Если у вас есть подтек, то лучше бы его заметить как можно раньше! А в этом запах кстати поможет - так что плюс.
А в случае прорыва - это в любом случае авария, и последствия обычно такие, что запах тут явно не решающую роль имеет
Аноним, 16 октября 2019 17:20
"неужели жители Бердска настолько «провинились», что коммунальщики пустили «скунса» в воду"
Странный вопрос.
Никогда даже мыслей не возникало использовать воду из батарей. Хотя кстати возможность то имеется сделать это легко.
То есть мне вот лично, вообще фиолетово чего КБУ там будет добавлять в воду для отопления - мне не обидно даже.
Аноним, 16 октября 2019 19:28
Что-то не то нам впаривают. Сетевая вода идёт из котельной до ЦТП. Как можно в сети воду тырить? Из батарей идёт вода после ЦТП и у неё своя сеть. А потери у котельных большие по причине текущих труб и парящих теплотрасс и колодцев.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ недостроенную и замерзающую 6-этажку готовятся дать тепло в Бердске
18:09 16-10-2019
В недостроенную и замерзающую 6-этажку готовятся дать тепло в Бердске
Куришь? При подозрении на наркотики педиатр отправит ребенка к психиатру
17:58 16-10-2019
Куришь? При подозрении на наркотики педиатр отправит ребенка к психиатру
66 домов обманутых дольщиков на сентябрь 2019 года есть в Новосибирской области
17:55 16-10-2019
66 домов обманутых дольщиков на сентябрь 2019 года есть в Новосибирской области
"Красивые" номера через портал госуслуг будет продавать МВД
17:51 16-10-2019
БердскДостаем шарфы: серьезное похолодание идет в Западную Сибирь. В Бердск тоже
17:45 16-10-2019
Достаем шарфы: серьезное похолодание идет в Западную Сибирь. В Бердск тоже
Уволенная за объяснение сути сказки "Конек-Горбунок" воспитательница пошла работать уборщицей
17:44 16-10-2019
Уволенная за объяснение сути сказки
БердскСколько лет Бердску?
17:38 16-10-2019
Сколько лет Бердску?
БердскГородское кладбище сто`ит 200 млн рублей в Бердске
17:30 16-10-2019
Городское кладбище сто`ит 200 млн рублей в Бердске
Белый рояль в честь Дмитрия Хворостовского установили в аэропорту Красноярска
17:25 16-10-2019
Белый рояль в честь Дмитрия Хворостовского установили в аэропорту Красноярска
Бердск35 млн рублей потерял после переезда крупного банкира Игоря Кима бюджет Бердска 3
17:23 16-10-2019
35 млн рублей потерял после переезда крупного банкира Игоря Кима бюджет Бердска