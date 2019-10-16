Мясников назвал бесполезные препараты «пустышки» назначаемые пациентам

Врачи выписывают пациентам «пустышки» не из-за денег, а по причине незнания

По словам Мясникова, врачи, назначающие бесполезные препараты за деньги фармкомпаний, действительно существуют, но их доля ничтожно мала. Он отмечает, что намного больше врачей выписывают пациентам «пустышки» не из-за денег, а по причине незнания. Многие специалисты в России действительно верят в эффективность некоторых препаратов, а часть медиков стремится назначить пациенту хоть что-то, чтобы тот не посчитал прием напрасным.

К бесполезным лекарствам Мясников отнес иммуномодуляторы, гепатопротекторы, ферменты, сосудоукрепляющие препараты, витамины и БАДы, хондропротекторы, пробиотики, пребиотики, ноотропы, гомеопатические препараты, растительные сборы и настойки. Он уточнил, что если препарат помогает конкретному человеку без побочных эффектов, то его можно принимать в соответствии с принципами медицины. Но в своей массе указанные категории лекарств не имеют доказанной эффективности вообще.

При этом восемь из десяти российских врачей регулярно выписывает пациентам что-то из этого списка, считая это правильным. В связи с этим Мясников призывает людей не выпрашивать у врачей лекарства, процедуры и обследования. По мнению доктора, многие пациенты нуждаются не в препаратах, а в жестких советах, например, о смене образа жизни, похудении и физнагрузках. Но многие люди в такой ситуации уйдут к другому врачу и напишут жалобу на первого.

«Будьте внимательны к тому, что вам говорят врачи. Не напрашивайтесь на лишние исследования. Переспрашивайте о лекарствах, которые вам дают. Можете четко спросить: доктор, я знаю, что сейчас ходит много лекарств с недоказанной эффективностью. Вот вы мне дали – это доказанное, или нет? В этом случае врач должен ответить», — сказал Мясников в программе «О самом главном». Также доктор порадовался активному обсуждению «пустышек» и напомнил, что сам неоднократно поднимал данную тему в эфирах и публикациях.

Источник: Readto