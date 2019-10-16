16.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Опровергнуты сведения о параличе Анастасии Заворотнюк

15:10 16.10.2019 Фото: wikipedia.org
0

Сообщается , что Анастасия Заворотнюк не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц.

Опровергнуты сведения о параличе Анастасии Заворотнюк
Заворотнюк намерена побороть болезнь

На странице в Instagram, посвященной информации об актрисе Анастасии Заворотнюк, появился пост, в котором опровергаются множество сообщений о ее здоровье. В тексте говорится, что «есть заболевание и есть решительная цель его победить», а Заворотнюк сейчас действительно проходит лечение.

Уточняется, что она «не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц». Авторы поста в очередной раз попросили относиться к семье и близким артистки с уважением в трудное для них время.

В сентябре СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья звезды сериала «Моя прекрасная няня». Появилась информация о том, что у 48-летней Заворотнюк рак мозга последней стадии. 8 октября появились сообщения, что Заворотнюк выписали из больницы. Через несколько дней СМИ сообщили, что актрисе стало хуже, но эти сведения были опровергнуты.

Источник: АиФ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не нужно отчаиваться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Похитивших 52 муниципальные квартиры на 160 млн рублей чиновников начинают судить в Новосибирске
16:00 16-10-2019
Похитивших 52 муниципальные квартиры на 160 млн рублей чиновников начинают судить в Новосибирске
БердскПокупайте свежий номер газеты "Курьер.Среда.Бердск"
15:58 16-10-2019
Покупайте свежий номер газеты
БердскЯдро от пушки нашел на острове житель Бердска
15:45 16-10-2019
Ядро от пушки нашел на острове житель Бердска
Мясников назвал бесполезные препараты "пустышки" назначаемые пациентам
15:37 16-10-2019
Мясников назвал бесполезные препараты
Просит губернатора и Роспотребнадзор открыть типографию "Крестьянин" в Ростовской области Альянс независимых изданий России
15:30 16-10-2019
Просит губернатора и Роспотребнадзор открыть типографию
Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме
15:21 16-10-2019
Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме
Ощущение кома в груди после еды, насколько это опасно?
15:16 16-10-2019
Ощущение кома в груди после еды, насколько это опасно?
БердскБез зубов: Кто поставит бесплатный зубной протез в ЦГБ Бердска?
15:15 16-10-2019
Без зубов: Кто поставит бесплатный зубной протез в ЦГБ Бердска?
Опровергнуты сведения о параличе Анастасии Заворотнюк
15:10 16-10-2019
Опровергнуты сведения о параличе Анастасии Заворотнюк
Ипотека под 0,01 будет доступна жителям России с 1 января 2020 года
15:01 16-10-2019
Ипотека под 0,01 будет доступна жителям России с 1 января 2020 года