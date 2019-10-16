Похитивших 52 муниципальные квартиры на 160 млн рублей чиновников начинают судить в Новосибирске

Суд с целью возмещения причиненного преступлением ущерба наложил на имущество (недвижимость, иностранную валюту – евро, доллары и пр.) обвиняемых арест на общую сумму свыше 159 млн. рублей.

В Новосибирске перед судом предстанут бывшие чиновники, обвиняемые в мошенничестве с муниципальным жильем

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших начальника управления по жилищным вопросам мэрии г. Новосибирска и его заместителя.

Они обвиняются в совершении, соответственно, 25 и 52 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере организованной группой).

Обвинение по уголовному делу в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере организованной группой), также предъявлено индивидуальному предпринимателю.

По версии следствия, с 2006 год по 2014 год участники преступной группы путем обмана и злоупотребления доверием мэра города Новосибирска незаконно завладели правами на 52 квартиры, принадлежащие муниципальному образованию (городу). В целях сокрытия своих действий обвиняемые сначала оформляли права на жилые помещения на приисканных ими граждан, а затем отчуждали объекты недвижимости по рыночным ценам добросовестным покупателям.

Общий размер ущерба от действий злоумышленников составил более 160 млн. рублей. Суд с целью возмещения причиненного преступлением ущерба наложил на имущество (недвижимость, иностранную валюту – евро, доллары и пр.) обвиняемых арест на общую сумму свыше 159 млн. рублей.

Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд г. Новосибирска.

Источник: Прокуратура НСО