66 домов обманутых дольщиков на сентябрь 2019 года есть в Новосибирской области

С 2015 года в реестр на получение субсидии включено 1189 человек, сумма субсидий составила более 231 млн рублей, в том числе в 2019 году включено 11 человек, сумма субсидий – более 2 млн 153 млн рублей.

Минстрой региона прокомментировал механизмы работы с дольщиками

Правительство Новосибирской области в лице министерства строительства в настоящее время делает все возможное в рамках правового поля по защите прав пострадавших дольщиков, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, и чьи права нарушены.

Реализацию на территории региона новых механизмов по решению проблем добросовестных обманутых дольщиков в ходе пресс-конференции 15 октября прокомментировал министр строительства Иван Шмидт. В частности он подчеркнул, что в регионе под постоянным контролем минстроя реализуется ряд мер в сфере долевого строительства, а также ведется работа по запуску работы «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Новосибирской области».

«Минстрой региона действует в сфере долевого строительства только в рамках правового поля. На постоянной основе министерством ведется конструктивная работа с ЖСК, инициативными группами и отдельными гражданами, и в тех случаях, когда ведется конструктивная работа, подвижки есть. Один из примеров – район Закаменский, по которому мы вошли в русло практического взаимодействия, и первый дом мы планируем достроить уже в следующем году. В ближайшее время планируем достроить все дома в этом микрорайоне. Как только перешли на конструктивный диалог, совместными усилиями нашли возможности в части оптимизации технологического присоединения к инженерным сетям, необходимой корректировки проектной документации, выработали принципиальные решения по земельным участкам», – прокомментировал Иван Шмидт.

Как подчеркнул Иван Шмидт, региональным минстроем во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 26.05.2017 №1063-р совместно с органами местного самоуправления разработан региональный план-график («дорожная карта») законодательных, организационных и финансовых мер по защите прав пострадавших дольщиков, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

Во исполнение поручений руководства страны и региона минстрой области проводит работу по реализации комплекса мер по достройке проблемных долевых домов. Работа по реализации мероприятий, указанных в плане-графике, осуществляется в системном режиме. В настоящее время в общем перечне «проблемных объектов» Новосибирской области числится 66 жилых домов. С начала 2019 года восстановлены права 622 граждан четырех проблемных объектов. Кроме того, введены в эксплуатацию четыре жилых дома, являющихся «потенциально проблемными объектами».

В числе наиболее значимых мер господдержка участников долевого строительства – с 2015 года в реестр на получение субсидии включено 1189 человек, сумма субсидий составила более 231 млн рублей, в том числе в 2019 году включено 11 человек, сумма субсидий – более 2 млн 153 млн рублей.

Также мерой поддержки является предоставление субсидий на оплату договоров технологического подключения «проблемных объектов» к инженерно-технологическим сетям, на благоустройство придомовых территорий и установку лифтового оборудования – с 2015 года по 2018 год на эти цели перечислено порядка 360 млн рублей. В 2019 году на эти цели предусмотрено порядка 30 млн рублей.

Кроме того, в числе мер господдержки – предоставление жилых помещений гражданам, предоставление земельных участков в соответствии с Законом Новосибирской области от 01.06.2015 года № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на территории Новосибирской области». На сегодняшний день в процессе реализации находятся 14 масштабных инвестиционных проектов. Реализация этих проектов позволит восстановить нарушенные права граждан, являющихся дольщиками по 14 объектам.

Во исполнение поручения Губернатора Новосибирской области при министерстве строительства Новосибирской области создано порядка 40 рабочих групп по определению мероприятий для завершения строительства «проблемных» жилых домов (жилых комплексов). С начала 2019 года проведено 64 заседания рабочих групп с участием инициативных групп граждан – участников долевого строительства, сотрудников прокуратуры и органов МВД.

В связи с изменениями законодательства о долевом строительстве, вступившими в силу с 1 июля 2019 года, постановлением Правительства Новосибирской области от 24.09.2019 № 383-п создана некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Новосибирской области».

Источник: nso.ru