Достаем шарфы: серьезное похолодание идет в Западную Сибирь. В Бердск тоже

16-17 октября на погоду южной части Западной Сибири начнет оказывать влияние циклон, перемещающийся с юга Урала в восточном, а затем северо-восточном направлении.

В Западной Сибири ожидается существенное похолодание

В последнее время большая часть территории Сибирского федерального округа находилась в очень теплой воздушной массе. Потоки южных ветров стабильно удерживали температурный фон выше климатической нормы (местами на 6-8°), обеспечивая жителей региона продолжительным «бабьим летом»…

Неудивительно, что такое тепло оставило свой след и в метеорологической летописи, почти ежедневно обновляя рекорды максимальной температуры воздуха в некоторых южных городах.

Так, например, только вчера днем, 14 октября, были перекрыты суточные максимумы температуры воздуха в Кемерово, где воздух прогрелся до +20,1° (предыдущий +19,7° в 2011 г.), Барнауле +22,3° (+21,8° в 2004 г.), Кызыл-Озеке +24,7° (+23,3° в 2011 г.).

Сегодня и завтра (15-16 октября) небывалое для середины октября тепло еще сохранится над регионом, однако похолодание уже близко.

16-17 октября на погоду южной части Западной Сибири начнет оказывать влияние циклон, перемещающийся с юга Урала в восточном, а затем северо-восточном направлении. В большинстве областей ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сильный порывистый ветер. Местами осадки могут быть настолько сильными, что сможет образоваться временный снежный покров.

По территории Алтайского края и Республики Алтай выпущено штормовое предупреждение! «16 и сутки 17 октября в Алтайском крае и Республике Алтай ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, в предгорьях Алтайского края местами сильные, усиление ветра 15-20 м/с, местами порывы 25-27 м/с, по высокогорью Республики Алтай до 30 м/с; похолодание, появление временного снежного покрова.»

В горах Хакасии 17 октября ожидается сильный дождь, 18 октября сильный снег, мокрый снег; ветер 15-20 м/с.

Начиная с 18 октября в тылу циклона ветер сменит свое направление на северное, значительно похолодает. Температурный фон не только войдет в свои климатические рамки, но и к выходным станет ниже нормы на 1-3°.

Прогноз погоды по южным регионам Западной Сибири на ближайшие дни:

16 октября. В Омской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег), температура ночью +1…+6°, днем +6…+11°, ветер южный, юго-западный с переходом днем на северо-западный 8-13 м/с.

В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае небольшие, местами умеренные дожди, ночью с мокрым снегом (в предгорьях Алтая местами сильные осадки), температура ночью +3…+8°, при прояснениях до -3°, днем +8…+15°, ветер юго-западный 5-12 м/с, местами порывы до 21 м/с, днем на Алтае 15-20 м/с, местами порывы до 27 м/с.

В Республике Алтай ночью в отдельных районах небольшие дожди, в горах с мокрым снегом, днем небольшие, местами умеренные дожди, температура ночью 0…+5°, местами до -5°, днем +10…+15°, местами 0…+5°, ветер западный ночью 3-8 м/с, местами порывы до 18 м/с, днем 10-15 м/с, местами порывы 20-25 м/с, по высокогорью до 30 м/с.

17 октября. В Омской области переменная облачность, ночью повсеместно, днем местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь), температура ночью -2…+3°, днем 0…+5°, ветер северо-западный 8-13 м/с.

В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае небольшие, местами умеренные дожди, ночью с мокрым снегом, в предгорьях Алтая местами сильные осадки, установление временного снежного покрова, температура ночью +1…+6°, при прояснениях до -8°, днем +8…+13°, на севере территории +1…+6°, ветер западный 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с, в Алтайском крае 15-20 м/с, местами порывы 25-27 м/с.

В Республике Алтай осадки в виде дождя и мокрого снега, температура ночью +1…+6°, местами до -5°, днем +8…+13°, местами 0…+5°, ветер западный, северо-западный 10-15 м/с, местами порывы 20-25 м/с, в горах до 30 м/с.

18 октября. В Омской области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки преимущественно в виде снега, температура ночью -6…-1°, днем 0…+5°, ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае местами небольшие, на востоке территории умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, температура ночью +1…+6°, при прояснениях до -8°, днем+3…+8°, в Томской области местами до -1°, ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Республике Алтай небольшие, местами умеренные осадки, похолодание, температура ночью -5…0°, местами до -10°, днем +2…+7°, местами -5…0°, ветер западный, северо-западный 3-10 м/с, местами порывы до 20 м/с, в горах до 26 м/с.

Источник: meteoinfo.ru