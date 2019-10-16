До 18,3 тысяч рублей увеличится пенсия к 2022 году

Специалисты Счетной палаты считают, что параметры прогноза пенсионного обеспечения могут не привести к реальному росту пенсий.

Эффект от повышения пенсионного возраста граждане смогут почувствовать только через несколько лет

До 2024 года пенсии россиян должны вырасти до уровня инфляции. Таков указ президента РФ Владимира Путина. Однако в Счетной палате в росте доходов пенсионеров сомневаются – все дело в том, что не индексируются выплаты работающим пенсионерам.

Для работающих пенсионеров индексация не предусмотрена

Специалисты Счетной палаты подготовили заключение на проект бюджета России на 2020-2022 гг. Помимо ожиданий по экономическому росту, сокращению бедности, росту инвестиций, там говорится, что параметры прогноза пенсионного обеспечения могут не привести к реальному росту пенсий.

«Учитывая, что индексируются только пенсии неработающих пенсионеров, параметры пенсионного обеспечения, заложенные в прогнозе, могут не обеспечить достижение цели указа №204 (майский указ президента) по реальному росту пенсий», — говорится в материалах СП.

«Предусмотренная прогнозом более высокая (по сравнению с индексом потребительских цен) индексация страховых пенсий, как уже отмечалось, проводится только для неработающих пенсионеров. Следовательно, влияние на уровень пенсионного обеспечения в целом будет меньше, и его может оказаться недостаточно для обеспечения роста уровня пенсионного обеспечения в целом выше уровня инфляции», — добавляют эксперты.

Почти четверть пенсионеров в России работают. Их пенсии не индексируются с 2016 года. Ежегодные повышения выплат не пропадают — когда трудящийся пенсионер увольняется, размер его пенсии увеличивается на процент проведенных индексаций.

В бюджете Пенсионного фонда России на 2020-2022 гг. индексации выплат для работающих пенсионеров не предусмотрены.

Насколько проиндексируют пенсии неработающим пенсионерам?

С 1 января следующего года на 6,6% будут проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров, говорится на сайте Министерства труда и социальной защиты. В среднем выплаты увеличатся на одну тысячу рублей. Такой показатель превысит прогнозируемую инфляцию на 2,8%.

С 1 апреля будут увеличены социальные пенсии. По предварительным подсчетам, на 7%.

Какой будет пенсия в следующем году?

По словам главы Пенсионного фонда Антона Дроздова, средний размер страховой пенсии в следующем году прогнозируется на уровне 16,4 тысячи рублей. Речь о выплатах неработающим пенсионерам, передает ТАСС.

Что будет дальше?

К 2022 году в Пенсионном фонде ожидают увеличение пенсий до 18,3 тысяч рублей, говорил Дроздов.

В 2021 году запланирована индексация на уровне 6,3%. В 2022 году – на 5,9%.

А что с накопительными пенсиями?

Накопительные пенсии хотят снова заморозить, на этот раз до 2022 года. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму в конце сентября.

За счет очередной заморозки пенсионных накоплений правительство рассчитывает сэкономить порядка 634,8 миллионов рублей из федерального бюджета, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Мораторий на накопительную пенсию был введен в 2014 году. Теперь все отчисления, которые работодатель платит за сотрудника (22%), направляются в Пенсионный фонд на выплаты пенсионерам.

По данным министра труда Максима Топилина, перераспределение накопительных пенсий в ПФР сэкономило бюджету около 2 триллионов рублей.

Пенсионный возраст повысят?

В прошлом году власти объявили о повышении пенсионного возраста — к 2028 году он увеличится до 60 лет для женщин (сейчас 55 лет) и до 65 лет для мужчин.

В СМИ стала появляться информация о новом увеличении возраста выхода на пенсию — до 63 лет для женщин и до 68 лет для мужчин. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопрос о повышении пенсионного возраста в Кремле не обсуждается. «У нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются», — заявил Песков журналистам.

Не предусмотрено повышение пенсионного возраста и в прогнозах Министерства экономического развития и Министерства финансов.

«Реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался. В нашем прогнозе до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено», — говорил в интервью «Ведомостям» глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

По его словам, эффект от повышения пенсионного возраста граждане смогут почувствовать только через несколько лет.

Источник: АиФ