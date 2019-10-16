До 18,3 тысяч рублей увеличится пенсия к 2022 году

До 2024 года пенсии россиян должны вырасти до уровня инфляции. Таков указ президента РФ Владимира Путина. Однако в Счетной палате в росте доходов пенсионеров сомневаются – все дело в том, что не индексируются выплаты работающим пенсионерам.
Для работающих пенсионеров индексация не предусмотрена
Специалисты Счетной палаты подготовили заключение на проект бюджета России на 2020-2022 гг. Помимо ожиданий по экономическому росту, сокращению бедности, росту инвестиций, там говорится, что параметры прогноза пенсионного обеспечения могут не привести к реальному росту пенсий.
«Учитывая, что индексируются только пенсии неработающих пенсионеров, параметры пенсионного обеспечения, заложенные в прогнозе, могут не обеспечить достижение цели указа №204 (майский указ президента) по реальному росту пенсий», — говорится в материалах СП.
«Предусмотренная прогнозом более высокая (по сравнению с индексом потребительских цен) индексация страховых пенсий, как уже отмечалось, проводится только для неработающих пенсионеров. Следовательно, влияние на уровень пенсионного обеспечения в целом будет меньше, и его может оказаться недостаточно для обеспечения роста уровня пенсионного обеспечения в целом выше уровня инфляции», — добавляют эксперты.
Почти четверть пенсионеров в России работают. Их пенсии не индексируются с 2016 года. Ежегодные повышения выплат не пропадают — когда трудящийся пенсионер увольняется, размер его пенсии увеличивается на процент проведенных индексаций.
В бюджете Пенсионного фонда России на 2020-2022 гг. индексации выплат для работающих пенсионеров не предусмотрены.
Насколько проиндексируют пенсии неработающим пенсионерам?
С 1 января следующего года на 6,6% будут проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров, говорится на сайте Министерства труда и социальной защиты. В среднем выплаты увеличатся на одну тысячу рублей. Такой показатель превысит прогнозируемую инфляцию на 2,8%.
С 1 апреля будут увеличены социальные пенсии. По предварительным подсчетам, на 7%.
Какой будет пенсия в следующем году?
По словам главы Пенсионного фонда Антона Дроздова, средний размер страховой пенсии в следующем году прогнозируется на уровне 16,4 тысячи рублей. Речь о выплатах неработающим пенсионерам, передает ТАСС.
Что будет дальше?
К 2022 году в Пенсионном фонде ожидают увеличение пенсий до 18,3 тысяч рублей, говорил Дроздов.
В 2021 году запланирована индексация на уровне 6,3%. В 2022 году – на 5,9%.
А что с накопительными пенсиями?
Накопительные пенсии хотят снова заморозить, на этот раз до 2022 года. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму в конце сентября.
За счет очередной заморозки пенсионных накоплений правительство рассчитывает сэкономить порядка 634,8 миллионов рублей из федерального бюджета, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Мораторий на накопительную пенсию был введен в 2014 году. Теперь все отчисления, которые работодатель платит за сотрудника (22%), направляются в Пенсионный фонд на выплаты пенсионерам.
По данным министра труда Максима Топилина, перераспределение накопительных пенсий в ПФР сэкономило бюджету около 2 триллионов рублей.
Пенсионный возраст повысят?
В прошлом году власти объявили о повышении пенсионного возраста — к 2028 году он увеличится до 60 лет для женщин (сейчас 55 лет) и до 65 лет для мужчин.
В СМИ стала появляться информация о новом увеличении возраста выхода на пенсию — до 63 лет для женщин и до 68 лет для мужчин. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопрос о повышении пенсионного возраста в Кремле не обсуждается. «У нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются», — заявил Песков журналистам.
Не предусмотрено повышение пенсионного возраста и в прогнозах Министерства экономического развития и Министерства финансов.
«Реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался. В нашем прогнозе до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено», — говорил в интервью «Ведомостям» глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
По его словам, эффект от повышения пенсионного возраста граждане смогут почувствовать только через несколько лет.
Источник: АиФ