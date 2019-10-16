Мусорное ведро с веником вместо урны стоит у ЗАГСа Бердска

Горожане задались вопросом — почему нельзя поставить обычную нормальную урну для отдела бракосочетаний? Два года назад в ЗАГСе отремонтировали крыльцо, которое разваливалось.

Мусорное ведро у ЗАГСа Бердска стоит вместо уличной урны

Мусорное ведро стоит место урны у ЗАГСа Бердска. Об этом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» написали читатели 15 октября и задали вопрос — почему не установлена обычная уличная урна? Начальник отдела ЗАГС по Бердску Лариса Крокус рассказала, установку урны отдельно оплачивать, а они лишь арендуют помещение. К тому же всегда следят, чтобы в ней не скапливался мусор.

— Правилами благоустройства не регламентируется — какая именно урна должна быть. Мы помещение арендуем и нам не выделяют отдельно средств на благоустройство прилегающей территории, — уточнила Лариса Владимировна «Курьер. Среда. Бердск» 16 октября.

Также Лариса Крокус пообещала посмотреть, если мусорка мешает и попадает на фото молодоженов, ее уберут в сторону. Они делают все возможное, чтобы у дверей ЗАГСА было опрятно и красиво.

Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», после афиширования проблемы с крыльцом ЗАГСа, здесь были отремонтированы ступеньки.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» обращается к мэрии Бердска: просим выделить деньги на урны для ЗАГСа. Мы регулярно публикуем материалы с регистраций прекрасных невест и женихов Бердска. Мы гордимся нашими молодоженами, дорожим ЗАГСом и хотим, чтобы там были нормальные уличные урны.