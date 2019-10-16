16.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Красота

Мусорное ведро с веником вместо урны стоит у ЗАГСа Бердска

16:45 16.10.2019, Алена Романцова Фото: читатели «Курьер. Среда. Бердск»
0

Горожане задались вопросом — почему нельзя поставить обычную нормальную урну для отдела бракосочетаний? Два года назад в ЗАГСе отремонтировали крыльцо, которое разваливалось.

Мусорное ведро с веником вместо урны стоит у ЗАГСа Бердска
Мусорное ведро у ЗАГСа Бердска стоит вместо уличной урны

Мусорное ведро стоит место урны у ЗАГСа Бердска. Об этом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» написали читатели 15 октября и задали вопрос — почему не установлена обычная уличная урна? Начальник отдела ЗАГС по Бердску Лариса Крокус рассказала, установку урны отдельно оплачивать, а они лишь арендуют помещение. К тому же всегда следят, чтобы в ней не скапливался мусор.

— Правилами благоустройства не регламентируется — какая именно урна должна быть. Мы помещение арендуем и нам не выделяют отдельно средств на благоустройство прилегающей территории, — уточнила Лариса Владимировна «Курьер. Среда. Бердск» 16 октября.

Также Лариса Крокус пообещала посмотреть, если мусорка мешает и попадает на фото молодоженов, ее уберут в сторону. Они делают все возможное, чтобы у дверей ЗАГСА было опрятно и красиво.

Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», после афиширования проблемы с крыльцом ЗАГСа, здесь были отремонтированы ступеньки.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» обращается к мэрии Бердска: просим выделить деньги на урны для ЗАГСа. Мы регулярно публикуем материалы с регистраций прекрасных невест и женихов Бердска. Мы гордимся нашими молодоженами, дорожим ЗАГСом и хотим, чтобы там были нормальные уличные урны.

Мусорное ведро с веником вместо урны стоит у ЗАГСа Бердска

ЗАГС Бердска поставил ведро вместо урны из-за отсутствия денег

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам мешает ведро? Нужна здесь урна?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ недостроенную и замерзающую 6-этажку готовятся дать тепло в Бердске
18:09 16-10-2019
В недостроенную и замерзающую 6-этажку готовятся дать тепло в Бердске
Куришь? При подозрении на наркотики педиатр отправит ребенка к психиатру
17:58 16-10-2019
Куришь? При подозрении на наркотики педиатр отправит ребенка к психиатру
66 домов обманутых дольщиков на сентябрь 2019 года есть в Новосибирской области
17:55 16-10-2019
66 домов обманутых дольщиков на сентябрь 2019 года есть в Новосибирской области
"Красивые" номера через портал госуслуг будет продавать МВД
17:51 16-10-2019
БердскДостаем шарфы: серьезное похолодание идет в Западную Сибирь. В Бердск тоже
17:45 16-10-2019
Достаем шарфы: серьезное похолодание идет в Западную Сибирь. В Бердск тоже
Уволенная за объяснение сути сказки "Конек-Горбунок" воспитательница пошла работать уборщицей
17:44 16-10-2019
Уволенная за объяснение сути сказки
БердскСколько лет Бердску?
17:38 16-10-2019
Сколько лет Бердску?
БердскГородское кладбище сто`ит 200 млн рублей в Бердске
17:30 16-10-2019
Городское кладбище сто`ит 200 млн рублей в Бердске
Белый рояль в честь Дмитрия Хворостовского установили в аэропорту Красноярска
17:25 16-10-2019
Белый рояль в честь Дмитрия Хворостовского установили в аэропорту Красноярска
Бердск35 млн рублей потерял после переезда крупного банкира Игоря Кима бюджет Бердска 3
17:23 16-10-2019
35 млн рублей потерял после переезда крупного банкира Игоря Кима бюджет Бердска