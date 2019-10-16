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Без зубов: Кто поставит бесплатный зубной протез в ЦГБ Бердска?

15:15 16.10.2019, Марина Волкова Фото: pixabay
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Очередь льготников на услугу составляет 1 257 человек, по времени ведения квот — 1,5 в год. Но не все горожане нуждаются в услуге раз в два года.

Без зубов: Кто поставит бесплатный зубной протез в ЦГБ Бердска?
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Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Без зубов: Кто поставит бесплатный зубной протез в ЦГБ Бердска?

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Решила повременить с протезированием зубов ветеран труда РФ и жительница Бердска Валентина. Но, чтобы не потерять льготу на бесплатное протезирование, бердчанке пришлось натерпеться адских мук в стоматологии ЦГБ Бердска.

— Странная система — чтобы отодвинуть срок протезирования, приходится стоять в общей очереди к врачу. Неужели этот порядок нельзя упростить и фиксировать свое пожелание в отдельном кабинете или, например, в регистратуре? В итоге, выслушав хамство от врача, я покинула стены больницы ни с чем. Ждать около двух часов своей очереди я не стала, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Валентина.

По словам бердчанки, льгота на протезирование зубов отдельным категориям граждан сохраняется на всю жизнь. Но воспользоваться услугой можно лишь один раз в два года. Этот срок исчисляется с момента постановки на учет. Иными словами, исправить зубной протез бесплатно можно не тогда, когда в этом есть необходимость, а по истечение двух лет с момента его предыдущей установки.

Главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что согласно Федеральному закону от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, определен перечень мер социальной поддержки отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета. А закон Новосибирской области от 29 декабря 2004 г. № 255- 03 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области» определен перечень категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета по зубопротезированию.

Такими пациентами могут стать труженики тыла, ветеран труда РФ, ветераны труда Новосибирской области, а также репрессированные в последствие реабилитированные.

Остальным категориям льготников зубопротезирование проводится платно за счет средств ежемесячных денежных выплат.

-По правилам и порядку ведения очереди записываются люди, нуждающиеся в этом виде помощи. Если присутствуют уважительные причины, то граждане переносят свою очередность через архив на свой удобный срок. С очереди такие пациенты не снимаются, — заверила Алла Николаевна.

Кроме того, в целях оптимизация порядка формирования и ведение очереди на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов организовано непрерывное формирование очереди в ортопедическом кабинете стоматологического поликлинического отделения бердской ЦГБ с 9.00 до 13.00. ежедневно.

— Ежегодно министерство здравоохранения Новосибирской области определяет объем услуг и плановых затрат медицинским организациям. В среднем по Бердску выделяется 400 квот. Вызов пациентов происходит по приглашению ответственного лица по ведению очереди, согласно даты постановки на очередь. По состоянию на сегодняшний день такая очередь составляет 1 257 человек, по времени ведения квот 1,5 года.

Как выяснилось, занимать общую очередь к стоматологу, чтобы сообщить об отсутствии необходимости протезирования зубов льготным категориям граждан необходимости нет. За ведение и организацию осмотров отвечает заведующий отделением стоматологического поликлинического отделения, необходимо обратится напрямую к нему, заверила Алла Дробинская.

Но вот говорить о вероятности того, что система протезирования зубов изменится в Бердске не приходится.

— Это не в нашей компетенции, так как это государственная программа и мы работаем согласно приказа Минздрава, — прокомментировала Алла Дробинская.

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