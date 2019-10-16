Просит губернатора и Роспотребнадзор открыть типографию «Крестьянин» в Ростовской области Альянс независимых изданий России

АНРИ считает, что издательский дом «Крестьянин» очевидно стал объектом заказной кампании. Тот, кто ее организовал, рассчитывает не просто приостановить, а уничтожить бизнес наших коллег. «Мы надеемся, что региональная власть понимает — ситуация в которой оказался известный далеко за пределами Ростова издательский дом, отвратительная для репутации региона».

Ирина Самохина – генеральный директор ЗАО «ИД «Крестьянин»

Борется за права издательского дома «Крестьянин» Альянс независимых региональных изданий (АНРИ) в России. Историю независимого издательского дома «Крестьянин» уже знает вся страна. А обеспокоенность ситуацией высказали профессиональные объединения — Союз журналистов России, Ростовское отделение СЖР, Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП), АРС-Пресс. За ситуацией следят федеральные и региональные СМИ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», суд закрыл типографию на 30 дней после жалобы неизвестного читателя. Внеплановую проверку провел Роспотребнадзор, составив три протокола о нарушениях, один из которых ушел в суд. Среди нарушений: перегоревшие лампочки, подтеки на стенах, отсутствие лейки на одном из душей, паутина. К моменту очередного заседания в типографии прошел косметический ремонт, независимая комиссия установила, что нарушения устранены. Однако судья не принял акт, отметив, что члены комиссии не являются экспертами. Роспотребнадзор повторную проверку не проводил. В результате суд постановил — немедленно закрыть типографию на 30 дней.

АНРИ обратился с открытым письмом к губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой обратить внимание на ситуацию, в которую попала типография ИД «Крестьянин».

— АНРИ считает, что Издательский дом «Крестьянин» очевидно стал объектом заказной кампании. Тот, кто ее организовал, рассчитывает не просто приостановить, а уничтожить бизнес наших коллег. Мы надеемся, что региональная власть понимает — ситуация в которой оказался известный далеко за пределами Ростова издательский дом, отвратительная для репутации региона. Тем более, что речь идет об уникальном издании, которое во многом ориентировано на фермеров, поддерживает и продвигает на своих страницах, на площадках своих конференций, известных опять же далеко за пределами юга России, российское сельское хозяйство, тех самых отечественных производителей, о которых печется наше государство. То есть, делает важную и нужную работу.

Мы признательны коллегам, которые поддерживают сегодня наших товарищей. Мы знаем, что свою обеспокоенность высказали Союз журналистов России, Ростовское отделение СЖР, Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП), АРС-Пресс, что делом занимаются структуры бизнес-омбудсмена, что коллеги по всей стране поддерживают «Крестьянин» на страницах своих изданий. Мы готовим обращения в ряд федеральных органов, и сделаем все, что бы добиться максимального резонанса в деле, которое, еще раз подчеркну, носит заведомо заказной характер, — заявил исполнительный директор АНРИ Сергей Лапенков к губернатору области 11 октября.

Спустя 4 дня — 15 октября – появилось новое обращение АНРИ. На сей раз к руководителю федерального управления Роспотребнадзора Анне Поповой. Альянс попросил обратить внимание на ситуацию, в которую попал издательский дом «Крестьянин».

-АНРИ считает, что решение о приостановке работы типографии явилось избыточным наказанием. Фактов того, что ее функционирование угрожает жизни и здоровью работников предприятия, потребителей печатной продукции или проживающего рядом с типографией населения нет. Это решение уже нанесло серьезный ущерб рынку печати и в целом медиаотросли Ростовской области. Учитывая, что в Ростове всего две типографии, данная ситуация способствует недобросовестной конкуренции. Цены на рынке полиграфических услуг Ростовской области после закрытия типографии «Крестьянин» уже выросли. Все это вместе создает напряженность в регионе, ломает устоявшиеся логистические связи, ведет к увеличению издержек СМИ, и, в конечном счете, деморализует региональную печать, — говорится в обращении Альянса.

История «Крестьянина», о которой активно пишут в Ростовской области, уже вышла за границы региона: за ситуацией следят «Коммерсант», РБК, «7х7», а также «Курьер. Среда. Бердск».

В интервью с «Курьер. Среда. Бердск» директор издательского дома «Крестьянин» Ирина Самохина предположила, что закрытие типографии имеет политическую подоплеку. Кто-то желает, чтобы в области работала одна «ручная» типография.