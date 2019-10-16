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Любительница кофе забыла кошелек с деньгами и банковские карты в кафе Искитима

13:45 16.10.2019, Алена Романцова Фото: pixabay
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Никто из посетителей не взял кошелек, оставленный у кассы. Спустя время собственник кафе «Домино» Алла Пискунова нашла ее телефон и вернула вещь. Порядочность хозяев кафе поразила Нину Кириченко.

Любительница кофе забыла кошелек с деньгами и банковские карты в кафе Искитима
Вернули кошелек в кафе «Домино» в Искитиме

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Нина Кириченко выразить благодарность за порядочность хозяевам кафе «Домино» из Искитима. Нина Николаевна каждые выходные с сыном приезжать пить очень вкусный кофе в кафе. У собственников, семьи Пискуновых, есть еще агентство недвижимости. Они помогали ей найти квартиру. И когда Нина Николаевна забыла кошелек, Алла Пискунова нашла ее телефон и позвонила.

— Там были все карточки, все деньги. Я уже уехала в Новосибирск, мне пришлось занимать деньги на обратную дорогу. Я так благодарна им! Я безумно благодарна хозяевам кафе! Они такие порядочные люди!

Сама Алла Петровна рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что кошелек около часа лежал рядом с кассой. Его не взял никто из посетителей. Когда заметили кошелек сотрудники и сама Алла Пискунова, посчитали нужным вернуть.

— Все, наверное, так делают. У нас если люди что-то оставляют, сотрудники всегда возвращают, — уточнила Алла Петровна.

По словам Аллы Пискуновой для нее и работников кафе «Домино» — это норма.

Нина Кириченко написала отдельные слова благодарности семье Пискуновых:

«Как приятно осознавать, что в нашем городе есть заведения, где можно не просто культурно отдохнуть, выпить вкусного кофе, но и иметь дело с высоко порядочными людьми!
Каждые выходные (уже как традиция) мы с сыном на пути из Новосибирска в Тальменку заезжаем в кафе «Домино», чтобы насладиться в очередной раз вкусно сваренным кофе «Капучино». Так как являемся кофеманами, то с уверенностью скажу, что кофе отменный. В Новосибирске знаю только две точки, где можно выпить чашку такого же вкусного кофе. Уже доехав до места назначения, раздался звонок телефона и хозяйка кафе Пискунова Алла Петровна сообщила мне, что я оставила у них свой кошелёк. А если учесть, что все денежные средства у нас сейчас на картах, то можно представить моё состояние — все карты в кошельке. Налички нет совсем.
Моей благодарности нет предела! Спасибо семье Пискуновых за уютное кафе, за чудесный кофе, за тёплый приём своих посетителей, за их порядочность, в которой убеждаюсь уже неоднократно!!!»

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От редакции

А вам возвращали когда-нибудь потерянные вещи?

Аноним, 16 октября 2019 14:01
НВР:
да
Аноним, 16 октября 2019 14:40
Что упало то пропало

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