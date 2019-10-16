«Связь» России с протестами Греты Тунберг увидел Европарламент

Общемировая известность пришла к Тунберг после её выступления на климатическом саммите ООН. Комментируя речь активистки, президент России Владимир Путин заявил, что не разделяет «общих восторгов от выступления Греты Тунберг».

В ЕП призвали изучить возможность «связи» России с протестами Греты Тунберг

Депутат Европейского парламента Йорг Мойтен призвал выяснить, может ли Европейская комиссия исключить возможность того, что Россия якобы может финансировать проходящие в Европе климатические акции. С текстом запроса ознакомился RT.

«Эти кампании (например, «Пятница ради будущего» (движение шведской активистки Греты Тунберг. — RT), акции Greenpeace, гражданские спасательные суда в Средиземном море) профессионально организованы и имеют серьёзную финансовую поддержку», — заявил парламентарий.

Подобные протестные движения, по мнению депутата, в долгосрочной перспективе негативно влияют на экономическое развитие европейской экономики.

«В настоящее время подобные кампании оказывают сильное влияние на политику, что препятствует достижению таких целей, как обеспечение благосостояния, занятости населения, надёжности энергопоставок, и в конечном счёте способствует потере Европой конкурентоспособности на мировом рынке и её обеднению», — считает Мойтен.

В связи с этим он призывает проанализировать экологические протесты на предмет наличия гибридных угроз. Политик также спрашивает, может ли Россия быть связана с организацией этих экологических кампаний.

«Не имея в своём распоряжении выводов такого расследования, может ли комиссия исключать вероятность того, что данные кампании финансирует и курирует Россия?» — спрашивает Мойтен.

Политолог Александр Асафов назвал указание на связь акций с Россией традиционным «политическим стереотипом».

«Характер определённой управляемости этих действий (организации экологических протестных движений. — RT) очевиден, но уважаемый депутат действует в русле таких политических стереотипов и ошибается… Экологическая повестка, конечно, испытывает определённые манипуляции, но говорить о влиянии России, на мой взгляд, достаточно забавно», — отметил эксперт в беседе с RT.

16-летняя активистка из Швеции Грета Тунберг известна как основатель «Школьной забастовки за климат» (также «Пятница ради будущего») — международного движения школьников и студентов, которое требует действий по борьбе с глобальным потеплением: в качестве протеста учащиеся ходят на митинги в пятницу вместо учёбы. Общемировая известность пришла к Тунберг после её выступления на климатическом саммите ООН.

Комментируя речь активистки, президент России Владимир Путин заявил, что не разделяет «общих восторгов от выступления Греты Тунберг», и отметил, что, «когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах», это достойно осуждения.

Источник: RT