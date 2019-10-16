Тайфун «Хагибис» унес 67 жизни в Японии

В пострадавших районах не работают более 230 школ, закрыты десятки супермаркетов, вышли из строя свыше 120 банкоматов. Разливы рек и водоемов зафиксированы более чем в 50 местах.

Число пострадавших по всей стране превысило 200, сообщает телеканал NHK

Число пострадавших по всей стране превысило 200, сообщает телеканал NHK.

Число жертв мощного тайфуна «Хагибис», который обрушился на Японию в минувшие выходные, достигло 67 человек. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK.

Больше всего жертв стихии — 25 — зафиксировано на данный момент в северо-восточной префектуре Фукусима. Число пострадавших по всей стране превысило 200, еще около 10 человекчислятся пропавшими без вести.

Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, в районах, подвергшихся воздействию стихии, продолжается процесс восстановления инфраструктуры, ведутся поисково-спасательные операции. Всего в этих работах задействовано около 11 тысяч человек, включая бойцов Сил самообороны. Сейчас без электроэнергии остаются примерно 34 тыс. квартир и частных домов, в 130 тыс. — нет водоснабжения.

В пострадавших районах не работают более 230 школ, закрыты десятки супермаркетов, вышли из строя свыше 120 банкоматов. Разливы рек и водоемов зафиксированы более чем в 50 местах. Из-за подтоплений по-прежнему не налажено движение на ряде железнодорожных линий, включая скоростные.

Тайфун «Хагибис» ударил по основной территории Японии в субботу и прошел по тихоокеанскому побережью главного острова страны Хонсю, включая зону Большого Токио. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Японии, информации о пострадавших россиянах не поступало.

Источник: ТАСС