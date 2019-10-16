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Ветераны производства АО «Искитимцемент» отметили Международный день пожилых людей

11:01 16.10.2019
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8 октября АО «Искитимцемент» организовало для пенсионеров торжественное мероприятие в честь Международного дня пожилых людей.

Ветераны производства АО «Искитимцемент» отметили Международный день пожилых людей
Праздник, состоявшийся в Центре дополнительного образования детей, открыл генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. Он поблагодарил заслуженных цементников за вклад в процветание предприятия, пожелал всех благ и призвал их вести активный образ жизни.
Председатель совета ветеранов предприятия Надежда Федоренко присоединилась к поздравлениям. По ее словам, в настоящее время ветеранская организация цементного завода является второй по численности в Искитиме и объединяет 568 пенсионеров. В новом составе совет ветеранов функционирует три года, за это время проведена большая работа. Представители старшего поколения активно участвуют в заводских, городских и областных мероприятиях: праздновании 85-летия предприятия и 300-летия Искитима, в акции «Бессмертный полк», митинге, посвященном 75-й годовщине Курской битвы, и других.

АО «Искитимцемент» в свою очередь регулярно оказывает помощь пенсионерам: им предоставляются путевки на санаторное лечение, выделяются средства для приобретения дорогостоящих лекарств. Юбиляры, отработавшие на производстве 25 лет и дольше, также получают денежные выплаты. Кроме того, для пожилых людей завод оформляет подписку на городскую газету, помогает в организации посадки картофеля и его сбора.
Участники мероприятия признали работу совета ветеранов АО «Искитимцемент» удовлетворительной, а также избрали новых членов: Любовь Георгиевну Русакову и Татьяну Владимировну Макаренко, выбывших из правления заводской ветеранской организации в связи с болезнью, на ответственных постах сменили Ольга Михайловна Михайлова (стаж работы на заводе – 36 лет) и Анастасия Алексеевна Пырина (стаж на предприятии – 48 лет). Председателем совета на ближайшие три года единогласно избрана Надежда Алексеевна Федоренко.
Председатель городского совета ветеранов Николай Небрачный также поздравил цементников с праздником и вручил награды. Благодарственным письмом главы города Искитима в связи с 65-летием освоения целинных и залежных земель награжден Александр Тимофеевич Жаров, за активное участие в деятельности городской ветеранской организации – Надежда Алексеевна Федоренко и Валерий Георгиевич Постников. Директору музея истории АО «Искитимцемент» Галине Александровне Заусаевой вручено благодарственное письмо совета ветеранов города Искитима за большой вклад в развитие ветеранского движения, активную гражданскую позицию и взаимодействие с молодежью.
Завершил программу праздничный концерт. По многолетней традиции ветераны завода получили к Международному дню пожилых людей денежные выплаты.
Отметим, что ранее, 4 октября, «Искитимцемент» организовал для 24 пенсионеров поездку в Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило. Бывшие работники завода, самым старшим из которых исполнилось по 88 лет, с удовольствием посетили центр отдыха, некоторые из них побывали здесь впервые. Вернувшись в Искитим, участники поездки поблагодарили руководителей предприятия за организацию культурной программы.
Помимо этого, пенсионеры АО «Искитимцемент» приняли участие в городских мероприятиях, приуроченных к Международному дню пожилых людей. На торжестве, которое состоялось 1 октября в ГДК «Молодость», заводская ветеранская организация была награждена благодарственным письмом главы города за активную жизненную позицию, неравнодушие к деятельности ветеранского движения в городе и участие в выставке «Осенние фантазии».
Представители «Искитимцемента» присутствовали и на городском спортивном празднике «Возраст спорту не помеха» – он прошел 5 октября в СК «Заря». Участники выявляли сильнейших в соревнованиях по шашкам, настольному теннису, дартсу и другим видам спорта. По итогам состязаний член совета ветеранов цементного завода Валентина Николаевна Коваленко стала серебряным призером турнира по штрафному броску в баскетбольную корзину.
«Мы продолжаем оказывать представителям старшего поколения, внесшим вклад в развитие предприятия, внимание и поддержку. Это значимое направление социальной политики, которую реализует завод в течение многих лет. Важно, чтобы, находясь на заслуженном отдыхе, ветераны производства понимали: в них никогда не перестанут нуждаться», – подчеркивает генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.
Ветераны производства АО «Искитимцемент» отметили Международный день пожилых людей
Ветераны производства АО «Искитимцемент» отметили Международный день пожилых людей
Ветераны производства АО «Искитимцемент» отметили Международный день пожилых людей
Ветераны производства АО «Искитимцемент» отметили Международный день пожилых людей
Ветераны производства АО «Искитимцемент» отметили Международный день пожилых людей
Ветераны производства АО «Искитимцемент» отметили Международный день пожилых людей

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