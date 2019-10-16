Ветераны производства АО «Искитимцемент» отметили Международный день пожилых людей



Праздник, состоявшийся в Центре дополнительного образования детей, открыл генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. Он поблагодарил заслуженных цементников за вклад в процветание предприятия, пожелал всех благ и призвал их вести активный образ жизни.

Председатель совета ветеранов предприятия Надежда Федоренко присоединилась к поздравлениям. По ее словам, в настоящее время ветеранская организация цементного завода является второй по численности в Искитиме и объединяет 568 пенсионеров. В новом составе совет ветеранов функционирует три года, за это время проведена большая работа. Представители старшего поколения активно участвуют в заводских, городских и областных мероприятиях: праздновании 85-летия предприятия и 300-летия Искитима, в акции «Бессмертный полк», митинге, посвященном 75-й годовщине Курской битвы, и других.



АО «Искитимцемент» в свою очередь регулярно оказывает помощь пенсионерам: им предоставляются путевки на санаторное лечение, выделяются средства для приобретения дорогостоящих лекарств. Юбиляры, отработавшие на производстве 25 лет и дольше, также получают денежные выплаты. Кроме того, для пожилых людей завод оформляет подписку на городскую газету, помогает в организации посадки картофеля и его сбора.Участники мероприятия признали работу совета ветеранов АО «Искитимцемент» удовлетворительной, а также избрали новых членов: Любовь Георгиевну Русакову и Татьяну Владимировну Макаренко, выбывших из правления заводской ветеранской организации в связи с болезнью, на ответственных постах сменили Ольга Михайловна Михайлова (стаж работы на заводе – 36 лет) и Анастасия Алексеевна Пырина (стаж на предприятии – 48 лет). Председателем совета на ближайшие три года единогласно избрана Надежда Алексеевна Федоренко.Председатель городского совета ветеранов Николай Небрачный также поздравил цементников с праздником и вручил награды. Благодарственным письмом главы города Искитима в связи с 65-летием освоения целинных и залежных земель награжден Александр Тимофеевич Жаров, за активное участие в деятельности городской ветеранской организации – Надежда Алексеевна Федоренко и Валерий Георгиевич Постников. Директору музея истории АО «Искитимцемент» Галине Александровне Заусаевой вручено благодарственное письмо совета ветеранов города Искитима за большой вклад в развитие ветеранского движения, активную гражданскую позицию и взаимодействие с молодежью.Завершил программу праздничный концерт. По многолетней традиции ветераны завода получили к Международному дню пожилых людей денежные выплаты.Отметим, что ранее, 4 октября, «Искитимцемент» организовал для 24 пенсионеров поездку в Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило. Бывшие работники завода, самым старшим из которых исполнилось по 88 лет, с удовольствием посетили центр отдыха, некоторые из них побывали здесь впервые. Вернувшись в Искитим, участники поездки поблагодарили руководителей предприятия за организацию культурной программы.Помимо этого, пенсионеры АО «Искитимцемент» приняли участие в городских мероприятиях, приуроченных к Международному дню пожилых людей. На торжестве, которое состоялось 1 октября в ГДК «Молодость», заводская ветеранская организация была награждена благодарственным письмом главы города за активную жизненную позицию, неравнодушие к деятельности ветеранского движения в городе и участие в выставке «Осенние фантазии».Представители «Искитимцемента» присутствовали и на городском спортивном празднике «Возраст спорту не помеха» – он прошел 5 октября в СК «Заря». Участники выявляли сильнейших в соревнованиях по шашкам, настольному теннису, дартсу и другим видам спорта. По итогам состязаний член совета ветеранов цементного завода Валентина Николаевна Коваленко стала серебряным призером турнира по штрафному броску в баскетбольную корзину.«Мы продолжаем оказывать представителям старшего поколения, внесшим вклад в развитие предприятия, внимание и поддержку. Это значимое направление социальной политики, которую реализует завод в течение многих лет. Важно, чтобы, находясь на заслуженном отдыхе, ветераны производства понимали: в них никогда не перестанут нуждаться», – подчеркивает генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.