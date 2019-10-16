16.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

«Ростелеком» в Новосибирске поддержал международный IT-форум BIT-2019

10:57 16.10.2019
0

«Ростелеком» выступил партнером Международного форума BIT-2019, который прошел в Новосибирске 10 октября.

«Ростелеком» в Новосибирске поддержал международный IT форум BIT 2019
Участники мероприятия обсудили использование облачных технологий для бизнеса и вопросы защиты от кибератак, а также возможности центров обработки данных (ЦОД) и перспективы интернета вещей (Internet of Things, IoT). Послушать экспертные доклады о передовых ITтехнологиях собрались специалисты по информационной безопасности, проектировщики, инженеры и руководители среднего и высшего звена.
Компания «Ростелеком» рассказала на форуме о роли облачных сервисов в развитии бизнеса, представила концепции виртуальных ЦОДов и выделенных серверов для размещения приложений и веб-сайтов, а также объяснила все преимущества резервного копирования.

«Ростелеком» в Новосибирске поддержал международный IT форум BIT 2019
«Оптические технологии “Ростелекома” позволяют внедрять современные облачные решения, которые используются для цифровизации бизнеса и упрощения рабочих процессов. Например, услуга “Виртуальный ЦОД” позволяет арендовать вычислительные мощности облачной платформы для размещения базы информационных систем, приложений или веб-сайтов. Плюсы такого хранилища в том, что платить можно только за тот объем, который необходим в каждом конкретном случае, нет необходимости тратиться на инфраструктуру, а новые сервисы и дополнительные мощности при необходимости можно подключить в короткие сроки», — рассказал Юрий Горев, менеджер проектов макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».
«Ростелеком» в Новосибирске поддержал международный IT форум BIT 2019
Вся информация, хранящаяся в дата-центрах компании, защищена от несанкционированного доступа, сетевых угроз, DDoS-атак и перебоев в электроэнергии. Кроме того, безопасность размещения данных на облачных платформах «Ростелекома» подтверждена сертификатами ФСБ и ФСТЭК России (Федеральной службы по техническому и экспортному контролю).
Узнать подробнее об облачных сервисах для бизнеса и оформить заявку на понравившиеся услуги можно на сайте или по телефону 8 800 200 30 00.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскРискуя жизнью 5 лет ждут тротуаров жители микрорайона Раздольный в Бердске
11:15 16-10-2019
Рискуя жизнью 5 лет ждут тротуаров жители микрорайона Раздольный в Бердске
Ветераны производства АО «Искитимцемент» отметили Международный день пожилых людей
11:01 16-10-2019
Ветераны производства АО «Искитимцемент» отметили Международный день пожилых людей
Бухгалтеров станет меньше в России 1
11:00 16-10-2019
Бухгалтеров станет меньше в России
Осенние каникулы "Пиратские приключения!" для ваших детей в санатории "Рассвет"
10:59 16-10-2019
Осенние каникулы
«Ростелеком» в Новосибирске поддержал международный IT-форум BIT-2019
10:57 16-10-2019
«Ростелеком» в Новосибирске поддержал международный IT-форум BIT-2019
Комплекс "Наша Баня": везде хорошо, а у нас душевно!
10:55 16-10-2019
Комплекс
Досада: два квадроцикла и два снегохода сгорели в магазине "Активный отдых" в Новосибирске
10:45 16-10-2019
Досада: два квадроцикла и два снегохода сгорели в магазине
БердскЗа вынос 10 батарей из новостройки брошенного микрорайона Раздольного судят грабителей в Бердске
10:15 16-10-2019
За вынос 10 батарей из новостройки брошенного микрорайона Раздольного судят грабителей в Бердске
Тариф за хату: за незаконное пребывание в СИЗО предлагают платить по 15 тысяч рублей
10:00 16-10-2019
Тариф за хату: за незаконное пребывание в СИЗО предлагают платить по 15 тысяч рублей
Потерпевший умер: а экс-полицейский "нарисовал" протокол его допроса
09:45 16-10-2019
Потерпевший умер: а экс-полицейский