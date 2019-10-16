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Русский борщ — орудие российской военной пропаганды?

14:15 16.10.2019 Фото: pixabay.com
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Борщ утвердился в коллективном сознании в качестве блюда именно русской кухни в основном благодаря усилиям Кремля, в частности — советского лидера Иосифа Сталина.

Русский борщ орудие российской военной пропаганды?
Русский борщ признали орудием российской пропаганды

Заявления о том, что борщ является блюдом русской кухни, можно рассматривать как российскую военную пропаганду. Об этом во вторник, 15 октября, пишет «Би-би-си».

Автор публикации обратил внимание на твит, появившийся в Twitter-аккаунте Russia, связанном с МИД России. В посте, опубликованном в мае 2019 года, говорилось, что борщ — это одно из самых известных и любимых блюд русской кухни и ее символ, и приводился рецепт этого блюда.

При этом, отмечает «Би-би-си», если для обычного пользователя Twitter подобный твит выглядит очевидным и безвредным, в украинском сегменте соцсети он вызвал негодование. «Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.

Как заявил «Би-би-си» ныне живущий в Лондоне аналитик по политическим и экономическим рискам белорусского происхождения Алекс Кокчаров, подобные заявления российского МИД являются ни чем иным, как «очередной попыткой культурной апроприации со стороны Москвы».

Аналогичной точки зрения придерживается и эксперт агентства Олеся Лев (Olesia Lew), шеф-повар располагающегося в Нью-Йорке украинского ресторана Veselka. «Да, русские заявляют, что это их блюдо. Однако это то блюдо, которое они получили за счет оккупации», — подчеркнула она.

По ее словам, борщ утвердился в коллективном сознании в качестве блюда именно русской кухни в основном благодаря усилиям Кремля, в частности — советского лидера Иосифа Сталина. Так, пишет «Би-би-си», Сталин дал поручение Анастасу Микояну, который в 1930-х годах занимал должность народного комиссара пищевой промышленности СССР, разработать так называемую советскую национальную кухню. По итогам его работы появилась «Книга о вкусной и здоровой пище», в которой были собраны рецепты блюд, традиционных для различных народов, живших на территории Советского Союза.

«Эта кулинарная книга сделала все эти блюда частью советской культуры и, таким образом, русской, так как русская культура была наиболее значимой для СССР», — считает Лев.

Отношения между Россией и Украиной обострились в 2014 году после смены власти в Киеве. Украинская сторона считает Москву ответственной за вооруженный конфликт на юго-востоке страны, а также за референдум в Крыму, после которого полуостров стал частью России. Кремль отвергает все обвинения.

Источник: lenta.ru

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От редакции

Любите борщ?

Аноним, 16 октября 2019 15:53
Боже мой, теперь борщ делить будем..
Ну разве мы виноваты, что он стал частью нашей культуры? Это исторический процесс, и бороться с этим, это как отправлять естественные надобности ориентируясь в направлении, обратном движению воздушных масс.

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