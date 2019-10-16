Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев готов выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом в своем фейсбуке написала Дарья Олифер — пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы.

По ее словам, также для выполнения политического блока соглашений необходимо полное прекращение огня, обеспечение мониторинга ОБСЕ на всей территории Украины, вывод вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения.



Кроме этого, Киев настаивает на том, что на неподконтрольных территориях Донбасса должны работать Центральная избирательная комиссия Украины, действовать украинские политические партии, СМИ и иностранные наблюдатели. Также Киев должен контролировать российско-украинскую границу, добавила Олифер.Несмотря на то что ополченцы трижды сообщали о готовности развести силы в районе Петровского и Золотого, а ответа от украинских силовиков не последовало, пресс-секретарь Кучмы обвинила ДНР и ЛНР в срыве отвода сил в Петровском и Золотом.Киевская сторона также подчеркнула необходимость демилитаризации населенных пунктов Кальмиусское, Новоазовск, Саханка и Кумачово Донецкой области, где должны быть отведены тяжелое вооружение и техника.Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.Кроме того, в тексте соглашений отмечается, что «восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта < …> должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования».

Источник: РИА Новости