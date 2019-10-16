Покупайте свежий номер «Курьер.Среда.Бердск»

Сегодня, 16 октября, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №39/2019.
В номере вы прочтете:
1. Измененное расписание автобусов в Бердске
2. Подобрала кошелек с 80 тысячами рублей в магазине Мария Ра — это кража?.
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3. Ремонт двора — тротуар сделали через дорогу.
4. Третий раз вандалы соврали букву М.
5. Дом не сдают три года на ул.К.Маркса,11. Люди мерзнут в без отопления.
6. Урожай с бабушкиной грядки. Что по чем?
7. Пневмонией болеют дети в Бердске?
8. Дым частного сектора мешает дышать жителям высоток.
9. Когда исчезнут пробки на ул.Лунной?
10. С 4 раза приняли ремонт дорог в Новом поселке.
11. Нож для Сталина в музее Бердска.
12. Как получить 450 тысяч рублей от президента на ипотеку.
13. Как пройти диспансеризацию в Бердске.
14. Есть ли давка в детской больнице?
15. Во сколько забирать ребенка из детсада?
На обложке — 100 вопросов мэру Бердска. Задай свой!
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