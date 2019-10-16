Покупайте свежий номер «Курьер.Среда.Бердск»

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«Курьер. Среда. Бердск», №39/2019

Сегодня, 16 октября, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №39/2019.

В номере вы прочтете:

1. Измененное расписание автобусов в Бердске

2. Подобрала кошелек с 80 тысячами рублей в магазине Мария Ра — это кража?.

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3. Ремонт двора — тротуар сделали через дорогу.

4. Третий раз вандалы соврали букву М.

5. Дом не сдают три года на ул.К.Маркса,11. Люди мерзнут в без отопления.

6. Урожай с бабушкиной грядки. Что по чем?

7. Пневмонией болеют дети в Бердске?

8. Дым частного сектора мешает дышать жителям высоток.

9. Когда исчезнут пробки на ул.Лунной?

10. С 4 раза приняли ремонт дорог в Новом поселке.

11. Нож для Сталина в музее Бердска.

12. Как получить 450 тысяч рублей от президента на ипотеку.

13. Как пройти диспансеризацию в Бердске.

14. Есть ли давка в детской больнице?

15. Во сколько забирать ребенка из детсада?

На обложке — 100 вопросов мэру Бердска. Задай свой!

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru