Безболезненно прокалываем ушки детям с любого возраста — BATTERFLAY

Ваш малыш точно останется доволен, в салоне BATTERFLAY с ушками детей работают аккуратно, бережно и без лишних переживаний.

BATTERFLAY поможет украсить ушки вашего ребенка

Прокол ушей ПИСТОЛЕТОМ детям с любого возраста.

МГНОВЕННО ! БЕЗБОЛЕЗНЕННО ! СТЕРИЛЬНО !

Беpконтактное прокалывание мочки уха пистолетом. Серьги из медицинской стали, производство США. Цена: 500 руб, серёжки входят в стоимость прокола. Индивидуальная стерильная упаковка. Прокол производится самой серьгой, которая вставляется в пистолет и остается уже в ухе. Опыт работы 7 лет.

Адрес: г. Бердск, ул. Лунная, 8

Ответим на все Ваши вопросы по телефону: 8-983-306-93-92.

Источник: Раздел салона красоты «BATTERFLAY» на сайте Весь Бердск