Кожу свиней пересадили пациенту с ожогами кожи

В ходе первого испытания пациент прожил с кусочком свиной кожи пять дней, за это время побочных эффектов у него не возникло, иммунитет принял свиную кожу за человеческую, и воспаление не развилось.

Впервые удалось пересадить кожу генетически модифицированной свиньи человеку

Пациенту с ожогом впервые пересадили кожу свиней, которых генетически модифицировали так, чтобы их ткани не вызывали отторжения. Предполагается, что ее можно будет использовать в качестве временной «заплатки», чтобы успеть подготовить полноценный кожный трансплантат. В ходе первого испытания пациент прожил с кусочком свиной кожи пять дней, за это время побочных эффектов у него не возникло. Потом пробную «заплатку» удалили и продолжили лечение. Сообщение о результатах испытаний опубликованы на сайте Массачусетской многопрофильной больницы.

Полностью замещать человеческую кожу на чужеродную — как это произошло в фильме Педро Альмодовара — никто пока не планирует. Исследователи, которые разрабатывают проект ксенотрансплантации, решают другую задачу — выиграть время для ожогового больного до того момента, когда участок его собственной кожи или синтетический эквивалент будет готов для пересадки. Поэтому свиная кожа может служить своего рода «заплаткой», чтобы пациент не истек кровью в первые дни после травмы.

Однако ксенотрансплантация несет с собой очевидный риск: контакт с чужеродными клетками может вызвать воспаление, что еще сильнее навредит собственными тканями пациента. Поэтому ученые ищут способ минимизировать иммунный ответ на ксенотрасплантат — например, с помощью генетической модификации донора.

Для этого компания XenoTherapeutics разработала продукт Xeno-Skin. Это кожа свиней, нокаутных по гену галактозилтрансферазы — фермента, который навешивает на белки остатки углевода галактозы. Именно по ее вине клетки свиней, в отличие от человеческих, покрыты снаружи углеводными остатками, на которые иммунитет реципиента реагирует агрессивно. У нокаутных свиней этого фермента нет, поэтому к их клеткам иммунитет должен быть более толерантным.

В 2018 году XenoTherapeutics получила разрешение на клинические испытания от FDA (аналога российского Минздрава), а сейчас группа ученых под руководством Джереми Говермена (Jeremy Goverman) отчиталась о первых результатах на сайте Массачусетской многопрофильной больницы.

Как сообщается в пресс-релизе, первый пациент получил на пробу совсем небольшой участок свиной кожи — размером пять на пять сантиметров. Большую часть его ожога закрыли стандартным методом — пересадкой кожи от мертвого донора. Через пять дней врачи удалили обе «заплатки», чтобы сравнить результаты и оценить последствия встречи организма человека с тканью свиньи.

По словам медиков, оба трансплантата прижились хорошо, и никаких различий в состоянии подлежащей раны обнаружить не удалось. Это свидетельствует о том, что иммунитет принял свиную кожу за человеческую, и воспаление не развилось. Затем пациенту пересадили его собственную кожу с бедра, рана затянулась успешно, и вскоре он сможет вернуться к работе.

У ксенотрансплантаций есть и еще одно возможное негативное последствие — заражение реципиента животными вирусами. Геном свиней содержит множество эндогенных ретровирусов, которые могут проникнуть в клетки человека, и некоторые ученые даже предпринимают попытки вывести генетически отредактированных безвирусных свиней. Однако в данном случае, несмотря на то, что геном свиней-доноров специально не «чистили» от ретровирусов, следов заражения в клетках человека не нашли. Пресс-релиз не приводит экспериментальных данных, однако можно надеяться, что рано или поздно они будут опубликованы в статье или отчете о клиническом испытании.

Один из рекордсменов по толерантности к ксенотрансплантатам — павиан, который прожил три года после пересадки сердца от свиньи. В этом эксперименте донора, кстати, тоже пришлось генетически модифицировать — свиньи не только были нокаутными по галактозилтрансферазе, но еще и экспрессировали человеческие белки для регуляции свертывания крови и иммунной активности.

Источник: N+1