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Общество / Стиль жизни

Новую Женщину-кошку сыграет Зои Кравиц

13:57 16.10.2019 Фото: wikimedia.org
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Звезда сериала «Большая маленькая ложь» прошла пробы на прошлой неделе, а выход картины запланирован на июнь 2021 года.

Новую Женщину кошку сыграет Зои Кравиц

Зои Кравиц станет новой женщиной-кошкой

Американская актриса Зои Кравиц станет Женщиной-кошкой (Селиной Кайл) в новом фильме о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли.
Источник рассказал изданию, что звезда сериала «Большая маленькая ложь» прошла пробы на прошлой неделе. Она зачитала эпизод из сценария вместе с Паттинсоном.
Помимо Кравиц на роль одной из самый авторитетных суперзлодеек DC Comics также пробовалась Ана Де Армас («Достать ножи»), Элла Балинска («Ангелы Чарли») и Эйса Гонсалес («Малыш на драйве»).
Ранее Женщину-кошку играли Джули Ньюмар, Мишель Пфайффер, Холли Берри и Энн Хэтэуэй.
Достижением Кравиц очень гордится ее отчим — актер Джейсон Момоа, который посвятил ей пост в инстаграме.
«Я так горжусь тобой, медведь Зозо. DC и Warner Brothers — ohana («семья» в переводе с гавайского, — Прим.ред.), Лола и Вульф, а старшая сестра Женщина-кошка. Невероятно», — написал он.
Выход картины запланирован на июнь 2021 года.
Источник: РИА Новости
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