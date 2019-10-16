Новую Женщину-кошку сыграет Зои Кравиц

Звезда сериала «Большая маленькая ложь» прошла пробы на прошлой неделе, а выход картины запланирован на июнь 2021 года.

Зои Кравиц станет новой женщиной-кошкой Американская актриса Зои Кравиц станет Женщиной-кошкой (Селиной Кайл) в новом фильме о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Источник рассказал изданию, что звезда сериала «Большая маленькая ложь» прошла пробы на прошлой неделе. Она зачитала эпизод из сценария вместе с Паттинсоном.

Помимо Кравиц на роль одной из самый авторитетных суперзлодеек DC Comics также пробовалась Ана Де Армас («Достать ножи»), Элла Балинска («Ангелы Чарли») и Эйса Гонсалес («Малыш на драйве»).

Ранее Женщину-кошку играли Джули Ньюмар, Мишель Пфайффер, Холли Берри и Энн Хэтэуэй.

Достижением Кравиц очень гордится ее отчим — актер Джейсон Момоа, который посвятил ей пост в инстаграме.

«Я так горжусь тобой, медведь Зозо. DC и Warner Brothers — ohana («семья» в переводе с гавайского, — Прим.ред.), Лола и Вульф, а старшая сестра Женщина-кошка. Невероятно», — написал он.