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Ипотека под 0,01 будет доступна жителям России с 1 января 2020 года

15:01 16.10.2019 Фото: pixabay.com
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Ставка по ипотечным кредитам для жителей сельской местности будет субсидироваться государством до уровня в три процента годовых.

Ипотека под 0,01 будет доступна жителям России с 1 января 2020 года
В России должна заработать льготная ипотека для жителей сельской местности

С 1 января 2020 года в России должна заработать льготная ипотека для жителей сельской местности. Об этом сообщает заместитель министра сельского хозяйства Оксану Лут.

По ее словам, соответствующие программы готовят Россельхозбанк и Сбербанк. «Оба банка декларируют, что к концу года продукты будут разработаны, утверждены и будет некая отработка этих продуктов с точки зрения применения. В рамках проекта бюджета сумма на льготную ипотеку уже зафиксирована, поэтому мы ожидаем, что с января 2020 года мы сможем запустить этот продукт», — заявила Лут.

Ставка по ипотечным кредитам для жителей сельской местности будет субсидироваться государством до уровня в три процента годовых. На финансирование программы в 2020 году планируется выделить из бюджета один миллиард рублей.

Лут также отметила, что регионы смогут участвовать в софинансировании ставки по «сельской ипотеке», снижая ее до 0,1 процента. «[Участвуя в программе льготной ипотеки,] физическое лицо может гипотетически платить ставку из расчета 0,1 процента годовых», — подчеркнула замминистра.

С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. О запуске программ такого рода уже сообщили главы некоторых регионов, в частности Белгородской области и Республики Мордовия.

Источник: LENTA.RU

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