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Когда начнутся осенние каникулы в Бердске? 4 ноября

08:45 16.10.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Только в Экономическом лицее каникулы начнутся 29 октября. Отклонение от рекомендуемых управлением образования сроков не является нарушением. Определены даты новогодних и весенних каникул.

Когда начнутся осенние каникулы в Бердске? 4 ноября
В каникулы-самое время посетить выставку

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления образования Жанна Тузова, осенние каникулы в бердских школах начнутся 4 ноября и продолжатся по 10 ноября 2019 года.

В Экономическом лицее школьники будут отдыхать с 29 октября по 4 ноября.

Министерство просвещения не устанавливает точные даты каникул. Каждая школа выбирает учебную программу, учебный период и от этого определяет время каникул.

Зимние каникулы в бердских школах запланированы с 30 декабря 2019-го по 12 января 2020 года. Весенние каникулы- с 23 марта по 29 марта 2020 года.

Каникулы — это прекрасная возможность провести время детям весело и интересно. Посетить мастер-класс, съездить в зоопарк и посмотреть на подросших белых медвежат, полюбоваться на необычных фосса и ржавых кошек.

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