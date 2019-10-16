Бухгалтеров станет меньше в России

Бухгалтеров просят покинуть учреждения

Казначейство готовится к централизации их функций.

Минфин разработал проект постановления правительства о порядке передачи в казначейство бухгалтерских функций федеральных и региональных министерств. Казначейство должно обеспечить единый подход к учету и интегрировать его в единую электронную систему для создания прозрачной и полной базы данных. Де-факто речь идет о том, что бухгалтерские мощности казначейства позволяют превратить его в единый расчетный центр. Дублирующие эти функции местные и региональные подразделения органов власти предлагается сократить — по замыслу Минфина экономию от этого можно будет использовать в том числе для повышения зарплат остающихся госслужащих.

Продолжая работу над бюджетной централизацией, Минфин подготовил проект постановления Белого дома, устанавливающий обязательные требования к передаче казначейству бухгалтерских функций федеральных министерств и высших органов исполнительной власти в регионах и муниципалитетах. Как следует из пояснительной записки к проекту, разработки подзаконного акта требовали принятые в июле 2019 года поправки к Бюджетному кодексу о совершенствовании государственного и муниципального контроля за финансами. В частности, нововведения предусматривали передачу министерских функций по бюджетному учету, оплате труда и перечислению обязательных платежей в бюджеты РФ в ведение казначейства и подотчетных ему региональных и муниципальных минфинов —создания централизованной бухгалтерии.

Решение о передаче полномочий принимается федеральным и региональным правительствами, при этом по проекту Минфина оно должно содержать перечень передаваемых казначейству полномочий и сам периметр централизации — подпавшие под процедуру органы исполнительной власти. В частности, правительства должны указывать сроки передачи полномочий, условия по переходному периоду и обязательные требования к организации централизованного учета. Так, казначейство должно обеспечить единый подход к ведению бухучета, исключить дублирование процедур сбора информации, унифицировать документы и интегрировать их в единую информационную систему управления общественными финансами, что должно сократить сроки их обработки и доступа к ним.

Предполагается, что порядок взаимодействия казначейства с получателями средств определит централизованная бухгалтерия, для этого должен быть разработан акт о единой учетной политике. При этом казначейство заменит «централизуемые» органы и в части взаимодействия с ФНС, ФСС, ПФР, Росстатом и другими госорганами.

Ранее глава Федерального казначейства (ФК) Роман Артюхин заявлял, что центры обработки данных Минфина способны справиться с переводом в ФК всего бухучета федеральных органов, при этом настаивать на этом никто не будет (см. “Ъ” от 20 марта). Впрочем, свои бухгалтерии уже утратили Минпросвещения, Миннауки и Минвостокразвития. Напомним, консолидация в казначействе бухгалтерских функций министерств — лишь часть общего процесса сокращения численности госслужащих: по плану в 2020 году оно затронет 10% штатной численности федеральных и 5% состава региональных ведомств, при этом сэкономленные от этого средства Минфин предлагает потратить на повышение окладов остающихся чиновников с тем, чтобы снизить долю переменной части оплаты их труда (доплат и премий) до 40% с нынешних 60%.

Источник: Ъ