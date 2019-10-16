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Собрал листву? И прочую растительность? Клади в мешок и только потом относи на мусорку в Бердске

09:00 16.10.2019 Фото: berdsk.nso.ru
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Осеннюю листву. ветки, траву по закону следует собирать в пакеты и помещать в контейнеры или бункеры, расположенные на контейнерных площадках,

Собрал листву? И прочую растительность? Клади в мешок и только потом относи на мусорку в Бердске
15 октября в конференц-зале администрации состоялся пресс-подход к начальнику отдела энергетики и ЖКХ администрации города Бердска Татьяне Золотухиной
Сюжет: Мусорная реформа
Собрал листву? И прочую растительность? Клади в мешок и только потом относи на мусорку в Бердске

Собрал листву? И прочую растительность? Клади в мешок и только потом относи на мусорку в БердскеБез суда не вернет перевозчикам мусора многомиллионные долги «Экология-Новосибирск»Ещё 104 новостей

15 октября в конференц-зале администрации состоялся пресс-подход к начальнику отдела энергетики и ЖКХ администрации города Бердска Татьяне Золотухиной.

Татьяна Владимировна отметила, что в период осенних уборок в городе складывается ситуация при которой на контейнерных площадках образуются свалки мусора после уборки улиц (ветки, растительный смет, корни, листва и пр.).

— Данный вид растительных отходов, согласно Федеральному классификационному каталогу отходов относится к твёрдым коммунальным отходам и вывозится региональным оператором по транспортированию в рамках заключенного договора. Однако потребителям также необходимо соблюдать условия складирования такого вида отходов. Весь мусор следует собирать в пакеты и помещать в контейнеры или бункеры, расположенные на контейнерных площадках, – рассказала Татьяна Владимировна.

Источник: berdsk.nso.ru

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